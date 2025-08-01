Врач объяснил, как пиво убивает потенцию

01 августа 2025, 12:52

Нарколог Каторгин: употребление пива негативно сказывается на мужском здоровье

Фото: istockphoto / Nadzeya Haroshka

Психиатр, психотерапевт и нарколог Владимир Каторгин в интервью «Москва 24» рассказал о негативных последствиях употребления пива, особенно для мужчин. Он отметил, что в этом напитке содержатся эстрогены, которые могут негативно сказаться на мужском здоровье, провоцируя увеличение грудных желез и снижение потенции.