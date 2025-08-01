Врач объяснил, как пиво убивает потенцию
Психиатр, психотерапевт и нарколог Владимир Каторгин в интервью «Москва 24» рассказал о негативных последствиях употребления пива, особенно для мужчин. Он отметил, что в этом напитке содержатся эстрогены, которые могут негативно сказаться на мужском здоровье, провоцируя увеличение грудных желез и снижение потенции.
Каторгин также подчеркнул, что чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем серьезнее могут быть проблемы со здоровьем. Он предупредил, что алкоголь разрушает центральную нервную систему и негативно влияет на работу головного мозга, что может привести к ухудшению памяти и концентрации внимания, а также стать одним из факторов риска развития деменции и болезни Паркинсона.
Кроме того, врач поднял вопрос о пивном алкоголизме. Он отметил, что многие люди воспринимают пиво как слабоалкогольный напиток и не замечают, как у них развивается зависимость. Каторгин объяснил, что это может начинаться с обычного потребления по бокалу-другому в день несколько раз в неделю. Если же употребление становится регулярным и человек начинает мечтать о том, чтобы прийти домой и выпить пиво, это может сигнализировать о формировании зависимости, и в таком случае стоит обратиться за помощью к специалисту.
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