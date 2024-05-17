Тормозная система упавшего в Мойку автобуса оказалась исправна

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov
Тормозная система автобуса, который упал в Мойку в Санкт-Петербурге, оказалась исправной. Об этом сообщает портал «78».
В распоряжение издания попали предварительные данные автотехнической экспертизы автобуса. Её назначили сразу после возбуждения уголовного дела.
Ранее на неисправность тормозов указывал арестованный водитель автобуса Рахматшох Курбонов.
Напомним, на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.
Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.
Читайте также:
Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео
В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
«Тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — говорится в сообщении.
Ранее на неисправность тормозов указывал арестованный водитель автобуса Рахматшох Курбонов.
Напомним, на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.
Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.
Читайте также:
Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео
В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
Элина Позднякова