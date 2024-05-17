Радио1
Главная / Новости / Общество/ Тормозная система упавшего в Мойку автобуса оказалась исправна

Тормозная система упавшего в Мойку автобуса оказалась исправна

17 мая 2024, 17:00
Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Тормозная система автобуса, который упал в Мойку в Санкт-Петербурге, оказалась исправной. Об этом сообщает портал «78».
В распоряжение издания попали предварительные данные автотехнической экспертизы автобуса. Её назначили сразу после возбуждения уголовного дела.

«Тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — говорится в сообщении.



Ранее на неисправность тормозов указывал арестованный водитель автобуса Рахматшох Курбонов.

Напомним, на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.

Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.

Читайте также:

Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео

В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
#дтп
#спасатели
#автобус
#реки
#такси
#видео
#данные
#водитель
#аварии
#компании
Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
17 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым пожелал ему успехов в конкурсе на эту должность. Летом у Иванова истекает срок полномочий.
«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведён конкурс по отбору кандидатур. Знаю, что вы хотите работать дальше. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а волнующих проблем. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы ещё не решили. Хочу нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», – сказал губернатор в завершении встречи.
Совет депутатов выберет главу Одинцовского округа 3 июня.

Ранее сообщалось, что на встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов

Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа

В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия
#московская область
#подмосковье
#одинцовский городской округ
#губернатор
#андрей воробьёв
#андрей иванов
#глава
#конкурс
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские биологи предложили новый ингредиент для пищевых добавок
Российские биологи предложили добавлять листья солодки
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Mangkelin

Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
Исследователи уточнили, что листья солодки содержат экстракты с антиоксидантной активностью, рутином, галловой и аскорбиновой кислотами.

«Сбор солодки для нужд медицины и пищевой промышленности привел к истощению ее природных запасов и уменьшению генетического разнообразия. В ряде регионов РФ и стран ближнего зарубежья она находится на грани истребления и занесена в региональные Красные книги, — добавила в беседе с Газета.ру заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Ранее российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.

Читайте также:

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран

Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть

Учёные нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком
#рф
#биология
#растения
#препараты
#витамины
#наука
#медицина
#учёный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нелегальных перевозчиков стройотходов в Подмосковье с начала мая оштрафовали на ₽3,5 млн
17 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Общая сумма штрафов, которые начислили в Московской области с начала месяца по данным с видеокамер за нелегальную перевозку строительных отходов, превысила три с половиной миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В первой половине мая дорожные камеры помогли выявить 48 нарушителей, которые теперь пополнят бюджет на сумму более 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушителей было зафиксировано на дорогах в городском округе Клин, включая 89-й километр Ленинградского шоссе, а также участок федеральной трассы М-10 «Россия» в районе посёлка Кирилловка. Там с начала мая водителям грузовиков выписали 25 штрафов за нелегальную перевозку мусора на общую сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей.

Читайте также:

Во дворах Подмосковья отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта

В Подмосковье штрафы парковку у контейнерных площадок за месяц составили 385 тыс. рублей

«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить более 130 случаев парковки на газонах
#строительный мусор
#штрафы
#московская область
#подмосковье
#густ мо
#минчистоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прошу меня не искать: Появилось новое видео сбежавшей от семьи чеченки Заурбекой
Сбежавшая от семьи чеченка Заурбекова записала видео, где попросила не искать её
17 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/kitzcorner

Сбежавшая из семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, на котором попросила не искать её и сообщила, что с ней всё в порядке. Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».
Напомним, в пятницу, 17 мая, адвокат Заурбековой Наталия Тихонова заявила, что девушка покинула Россию и находится в безопасном месте.

В новом видео девушка утверждает, что с ней всё в порядке, и она находится в безопасности.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала Заурбекова в новом обращении.

Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.

При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне.

Читайте также:

Чеченцы окружили ОМВД в Москве из-за девушки: от кого бежала Заурбекова, роль Делимханова

Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки

Семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки
#адвокат
#видео
#семьи
#отец
#здание
#дома
#депутат
#девушка
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, в каких городах легче всего найти работу таксистом
17 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии в сфере такси за апрель 2024 года и определили топ-10 городов России, в которых работодатели активнее всего ищут работников этого сегмента.
По данным платформы, в Новокузнецке оказалась самая высокая доля вакансий для водителей такси — она составила 3,1%, а в целом по сфере — 3,5% от общего числа вакансий в городе.

Также профессия таксиста оказалась востребованной в Кемерове и Барнауле — доля вакансий за апрель от общего числа предложений в первом городе составила 2,8%, во втором — 2,5%. Далее идут Ставрополь (2,4%), Томск (2,3%), Калининград (2,3%), Иркутск (2,3%), Астрахань (2,2%), Оренбург (2,1%), Тольятти (2%).

Отмечается, что вакансия водителя такси входит в ТОП-10 самых востребованных у работодателей — она стала девятой по счету среди самых массовых профессий в России. Всего доля вакансий для таксистов в апреле 2024 года составила 2,2% от общего числа вакансий, а в целом по сфере такси — 2,7%.

Читайте также:

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии за апрель

Россиянам раскрыли методы определения профессии мечты

Экономист Садыков раскрыл, какие профессии заменит ИИ в ближайшие годы
#такси
#профессия
#рабочие
#профессии
#калининград
#иркутск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во дворах Подмосковья отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта
17 мая 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 220 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области с начала года, было ликвидировано около 1,2 тыс. дорожных ям, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время обновлено уже 220 000 квадратных метров асфальта, устранены 1172 ямы. (…) Всего до конца года во дворах Подмосковья в рамках планового ремонта должны восстановить 575 418 квадратных метров асфальта в 33 городских округах», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что хорошие темпы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия во дворах демонстрируют подрядчики в 22 муниципалитетах, в том числе в Химках, Балашихе, Дмитровском, Можайском и Наро-Фоминском округах.

Читайте также:

В Подмосковье устранили свыше 400 перебоев подачи воды в МКД

В Подмосковье починили свыше 200 табличек с адресами домов

В Подмосковье провели около 600 ремонтных работ систем пожаротушения МКД
#ремонт дорог
#ямочный ремонт
#дворы
#московская область
#подмосковье
#густ мо
#минчистоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
17 мая 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ограждения, препятствующие выходу пешеходов на проезжую часть, отремонтировали в городских округах Московской области: Сергиевом Посаде, Жуковском, Мытищах, Подольске, Королёве и Щёлкове, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения были приведены в порядок на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный в Королёве, на Мишневском шоссе в щёлковской деревне Мишнево, на Волковском шоссе в Мытищах, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Дугина и Кооперативной в Жуковском и на улице 43-й Армии в Подольске», — говорится в сообщении.
Ограждения не дают пешеходам перейти дорогу в неположенном месте и спровоцировать ДТП, а также не дают машинам заехать на тротуар и испортить зелёные насаждения.

Читайте также:

В Истре ремонтируют дорогу к историческому центру

В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»

Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов
#дороги
#безопасность
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Преподаватель спецдисциплин из Шатуры выиграл регэтап конкурса «Мастер года-2024»
17 мая 2024, 16:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Преподаватель спецдисциплин Шатурского энергетического техникума победил в конкурсе «Мастер года-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО прошла 16 мая.

«Конкурсанты презентовали более 50 направлений, среди которых аддитивные технологии, нейросети, реверсивный инжиниринг и другие. ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» представлял преподаватель спецдисциплин Егор Лихачев. Он оказался в 20 лидеров среди 109 участников», — поделились в пресс-службе.

Замминистра образования Московской области Сергей Владимирович Куколев поздравил конкурсантов и вручил 10 лучшим призерам дипломы и памятные подарки.

Читайте также:

В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь

Шатурские фермеры Черкашины представят свою продукцию на фестивале в Тверской области

В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы
#мо
#подарки
#технологии
#церемония
#преподаватель
#шатура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чистой водой за пять лет обеспечили более 320 тысяч жителей Одинцовского округа
17 мая 2024, 16:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2019 года в Одинцовском городском округе модернизировали 10 водозаборных узлов, обеспечив 322 тыс. жителей чистой водой. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Помимо этого, по его словам, обновлено четыре участка сетей водоотведения и водоснабжения, семь котельных, пять очистных сооружений и канализационная насосная станция.
«В этом году у нас планируется порядка 14 мероприятий с перекладкой сетей и модернизацией котельных. Это позволит подойти к отопительному сезону в полной готовности. Надеюсь, также без серьёзных аварий пройдёт следующая зима», – сказал глава округа.
Как отметил Иванов, уже идут строительство и реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде, в посёлке ВНИИССОК. Ремонтируется водозаборный узел в селе Каринское. Также в Каринском в этом году запланированы работы на очистных сооружениях.

Кроме того, реконструируют водозаборный узел в посёлке ВНИИССОК, а также построят сети водоснабжения и канализации в деревнях Мамоново и Баковка.

Жилищно-коммунальное хозяйство стало одной из главных тем, которую обсудили на встрече.

В планах по благоустройству на 2024 год – восемь дворов, 34 детские игровые площадки, 12 спортплощадок, 32 народные тропы, парк в микрорайоне Супонево и два новых велосипедных маршрута – «Раздоры – Жуковка» и «Связь трёх парков».

Читайте также:

В Одинцовском городском округе в 2024 году построят шесть школ и пять детсадов

В Одинцовском округе за пять лет обновили треть дорожного покрытия

В Жуковке озеленили сквер у памятника погибшим землякам
#одинцовский городской округ
#андрей воробьёв
#андрей иванов
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#взу
#чистая вода
#глава
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф