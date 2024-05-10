Утонувший автобус подняли со дна Мойки – видео

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Упавший в Мойку автобус подняли со дна реки с помощью тяжёлой техники МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.
МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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