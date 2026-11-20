20 ноября 2026, 17:09

Врач Мясников: диабетики заболевают раком в семь раз чаще

Фото: Istock/Henadzi Pechan

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников сообщил, что диабетики заболевают раком в семь раз чаще, чем люди без диабета. По его словам, избыточный вес, повышенный уровень сахара и холестерина запускают общие механизмы воспаления.





В интервью NEWS.ru Мясников отметил, что метаболический сбой годами протекает скрытно и наносит удар по печени и почкам задолго до появления первых опасных симптомов.

«Преддиабет, избыточная масса тела, повышенный холестерин, повышенное давление — это на 100% предраковое состояние. Мы знаем: диабетик страдает раком в семь раз чаще, чем недиабетик. Это общая статистика. Там одинаковые патогенетические механизмы», — подчеркнул врач.