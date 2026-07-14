Товары из Новосибирской области отметили Знаком качества

14 июля 2026, 16:40

Фото: iStock/sergeyryzhov

Сразу несколько товаров, которые производят в Новосибирской области, получили российский Знак качества. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.





Так, по данным Om1 Новосибирск, высокую оценку получили сметана 20% «Домик в деревне», а также хлопья и гречневая крупа торговой марки «Пассим». Последней присвоили два Знака качества для разных наименований.





«Всего специалисты Роскачества исследовали 81 товар из Новосибирской области. В выборку вошли как продукты питания — крупы, молочная продукция, питьевая вода, мясо птицы, специи, мёд и другие товары», — говорится в материале издания.