Вьетнам начал переводить сотрудников на удалёнку из-за роста цен на топливо

10 марта 2026, 16:34

Фото: iStock/jacoblund

Власти Вьетнама рекомендовали предприятиям по возможности переводить сотрудников на удалённую работу на фоне резкого роста цен на топливо и перебоев с его поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство промышленности и торговли страны.