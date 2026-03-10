Вьетнам начал переводить сотрудников на удалёнку из-за роста цен на топливо
Власти Вьетнама рекомендовали предприятиям по возможности переводить сотрудников на удалённую работу на фоне резкого роста цен на топливо и перебоев с его поставками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство промышленности и торговли страны.
Ведомство призвало компании поощрять дистанционный формат занятости, чтобы сократить количество поездок и снизить потребление топлива. По информации крупнейшего топливного трейдера страны Petrolimex, с конца февраля цены на бензин во Вьетнаме выросли на 32%, на дизельное топливо — на 56%, а на керосин — на 80%.
Страна оказалась среди наиболее пострадавших от перебоев с поставками энергоносителей после начала конфликта на Ближнем Востоке. Экономика Вьетнама в значительной степени зависит от импорта топлива из этого региона.
На фоне роста цен в Ханое на автозаправках появились длинные очереди из автомобилей и мотоциклов. Власти также призвали компании и граждан не создавать избыточные запасы топлива и не спекулировать на его стоимости. Кроме того, правительство приняло решение отменить импортные пошлины на топливо до конца апреля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
