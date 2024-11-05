Трагедия на вокзале в Нови-Саде вызвала волны протеста

Фото: iStock/Wirestock
В Сербии начались массовые протесты после трагедии в Нови-Саде, где 2 ноября обрушился бетонный козырек вокзала, унесший жизни 14 человек.
События вызвали широкий общественный резонанс, и телеканал N1 сообщил, что протестующие требуют отставки нынешнего премьер-министра Милоша Вучевича, который ранее занимал пост мэра Нови-Сада, а также действующего мэра Милана Джурича.
Участники акций требуют привлечь к ответственности всех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и раскрыть условия контрактов с подрядчиками.
Протесты начались с минуты молчания. После нее демонстранты направились к администрации города. Несмотря на призывы организаторов не прибегать к агрессивным действиям, участники акции разбили стекла в здании мэрии, испачкали его стены краской и бросали дымовые шашки.
В ходе акции протестующие подогнали к зданию канализационную цистерну и залили вход нечистотами, выражая недовольство состоянием городской инфраструктуры.
Премьер-министр Вучевич, со своей стороны, пообещал, что все ответственные за контроль над состоянием вокзала будут найдены и понесут наказание.
Читайте также:
«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве
Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане
«За Молдову без ЕС!»: марш голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду
Участники акций требуют привлечь к ответственности всех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и раскрыть условия контрактов с подрядчиками.
Протесты начались с минуты молчания. После нее демонстранты направились к администрации города. Несмотря на призывы организаторов не прибегать к агрессивным действиям, участники акции разбили стекла в здании мэрии, испачкали его стены краской и бросали дымовые шашки.
В ходе акции протестующие подогнали к зданию канализационную цистерну и залили вход нечистотами, выражая недовольство состоянием городской инфраструктуры.
Премьер-министр Вучевич, со своей стороны, пообещал, что все ответственные за контроль над состоянием вокзала будут найдены и понесут наказание.
Читайте также:
«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве
Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане
«За Молдову без ЕС!»: марш голодных прошел в Кишиневе против президента Майи Санду
Мария Моисеева