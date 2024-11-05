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Трагедия на вокзале в Нови-Саде вызвала волны протеста

В Сербии протестующие залили мэрию нечистотами после обрушения вокзала в Нови-Саде
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В Сербии начались массовые протесты после трагедии в Нови-Саде, где 2 ноября обрушился бетонный козырек вокзала, унесший жизни 14 человек.
События вызвали широкий общественный резонанс, и телеканал N1 сообщил, что протестующие требуют отставки нынешнего премьер-министра Милоша Вучевича, который ранее занимал пост мэра Нови-Сада, а также действующего мэра Милана Джурича.

Участники акций требуют привлечь к ответственности всех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и раскрыть условия контрактов с подрядчиками.



Протесты начались с минуты молчания. После нее демонстранты направились к администрации города. Несмотря на призывы организаторов не прибегать к агрессивным действиям, участники акции разбили стекла в здании мэрии, испачкали его стены краской и бросали дымовые шашки.

В ходе акции протестующие подогнали к зданию канализационную цистерну и залили вход нечистотами, выражая недовольство состоянием городской инфраструктуры.

Премьер-министр Вучевич, со своей стороны, пообещал, что все ответственные за контроль над состоянием вокзала будут найдены и понесут наказание.

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#наказание
#министр
#акции
#протесты
#оон
Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой
Ilta-Sanomat: зимой Финляндия может открыть один КПП на границе с РФ
06 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/simonmayer

Финляндия рассматривает возможность «эксперимента» по открытию одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией этой зимой, несмотря на то, что граница остается закрытой уже почти год.
Как сообщает газета Ilta-Sanomat, такой шаг могут предпринять в случае изменения оценки угроз.

Финские власти опасаются наплыва мигрантов из третьих стран через территорию России, хотя Москва отвергает обвинения в содействии им, подчеркивая, что переходы используют только лица с законными основаниями.

Зимний период выбран для эксперимента с учетом суровых погодных условий, которые усложняют передвижение и облегчают контроль.

Пока на границе ситуация спокойная, случаев незаконного пересечения не зафиксировано.

Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за роста числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

В июле 2024 был принят чрезвычайный закон, который предусматривает возможность ограничения приема беженцев и их выдворения. Закон требует совместного решения правительства и президента для его активации.

МИД России заявил, что решение Финляндии угрожает созданием новых барьеров в Европе.

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#закон
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#контроль
#ограничения
#финляндия
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Клуб интеллектуальных игр из Лихтенштейна обвинен в антироссийской пропаганде
Россия запретила деятельность НПО IAIS* за пропаганду и участие в антироссийских акциях
05 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Motortion

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации IAIS* (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele) из Лихтенштейна нежелательной на территории РФ, как сообщили в ведомстве ТАСС.
IAIS*, объединяющая свыше 200 участников интеллектуальных игр, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра», занимается проведением международных турниров в Европе, Азии и Северной Америке. Однако, по данным прокуратуры, организация распространяет в интернете материалы, направленные на дискредитацию российской власти и её политики.

Также отмечено, что IAIS* активно участвует в антироссийских пропагандистских кампаниях, нацеленных на распространение протестных настроений.

Организация запретила российским и белорусским командам участвовать в соревнованиях под национальными флагами, если те выражают поддержку специальной военной операции. Помимо этого, в её мероприятиях регулярно участвуют иностранные агенты и представители других неправительственных организаций, уже запрещённых в России за аналогичную деятельность.

Прокуратура указала, что такая политика IAIS* способствует продвижению деструктивных идей в российском обществе, нарушая нормы её устава.

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*признана экстремистской и запрещена в России
#политика
#прокуратура
#операции
#рф
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SCMP: В КНР создали оружие, которое напоминает луч «Звезды смерти»
05 ноября 2024, 22:13

Фото: istock/ 3DSculptor

Учёные из Китая поделились, что смогли создать оружие, способное синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия, что похоже на работу «Звезды смерти» из серии фильмов «Звездные войны».
«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Принцип работы нового оружия из Китая похож на «Звезду смерти» из «Звёздных войн», где боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, когда объединяла восемь лазерных потоков в один мощный луч.

Китайские учёные при помощи оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств построили семь микроволновых излучателей. Выпускаемые волны из разных излучателей соединяются в один луч и достигают цели в один момент.

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#испытания
#вооружения
#китай
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Аварийная служба Подмосковья проверила отопление в Воскресенске
05 ноября 2024, 21:47

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Котельная №1 отапливает 15 многоквартирных домов и три социальных учреждения. Согласно результатам проверки, температура теплоносителя на выходе из составляла 90℃. Показатели температуры на выходе из котельной №3 были на уровне 51,5℃», – отметили в ведомстве.
В ходе проверки температурного режима в домах № 6, 8 и 10 на улице Комсомольской того же микрорайона было установлено, что температура воздуха в жилых помещениях составляла 24,2…23,8℃.

Были запланированы работы по развоздушиванию и утеплению внутридомовых систем теплоснабжения.

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#подмосковье
#московская область
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В Кашире до конца ноября приведут в порядок 24 контейнерные площадки
05 ноября 2024, 21:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире в этом году до конца ноября модернизируют 24 контейнерные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На объектах, где не было отсека под крупногабаритные отходы, он появится. Это позволит избежать навалов подобного рода мусора рядом с контейнерными площадками. Работы проводят в Кашире-1 на ул. Горького, Коммунистическая, Халтурина, Щукина и других. В Кашире- 2 модернизация идёт на ул. Садовая и Путейская. Они будут также проведены в микрорайоне Ожерелье, деревнях Каменка, Большое Руново и Бурцево», – перечислили в администрации.
Сегодня уже залиты бетонные основания 10 контейнерных площадок. Далее буду проведены работы по установке каркаса и обшивке профлистом.
«Надеюсь, что в каждом населённом пункте жители будут бережно относиться к чистоте. Мы же ведём работу, которая касается коммунальных служб. Наша главная задача – увеличить количество контейнеров и сделать удобным подъезд для мусоровозов», – сказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.
В пресс-службе добавили, что всего в Подмосковье за 2024-2025 годы планируют модернизировать около 900 контейнерных площадок.

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#подмосковье
#московская область
#мусор
#отходы
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Пять подмосковных педагогов вышли в полуфинал конкурса «Атомный урок»
05 ноября 2024, 21:00

Фото: iStock /Drazen Zigic

Пять педагогов из Московской области стали полуфиналистами Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок» по итогам первых двух этапов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
Всего полуфиналистами стали 70 преподавателей из 33 регионов России. Они поборются за главную награду, которой станет участие в экспедиции Росатома «Ледокол знаний» к Северному полюсу.
«От Московской области в полуфинале выступят Татьяна Глушенкова из Богородского городского округа, Андрей Феофанов из Луховицкой гимназии №10, Татьяна Никитченко из школы имени А. С. Попова Одинцовского городского округа, а также преподаватели Ожерельевского железнодорожного колледжа Каширы Наталья и Яна Макшановы», – отметили в ведомстве.
На прошедших этапах участники проводили занятия для школьников по профориентации, посвящённые возможностям атомной отрасли. В полуфинал прошли по 10 педагогов, набравших наибольшее число баллов в каждом из семи тематических треков.

Следующим этапом конкурса станет творческое задание. Участники должны представить свои методики преподавания в формате короткого видеоролика. Авторы 15 лучших образовательных практик попадут в финал конкурса, а их методики включат в материалы «Атомного урока» на следующий год.

Победитель конкурса в будущем году отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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В Егорьевске 9 ноября состоится фестиваль «Пластилиновая ворона»

Образовательно-патриотическая акция «Фестиваль сочинений РусФест» начнётся 9 октября
#минобразования мо
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#учитель
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная школьница стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений
05 ноября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Работа Миланы Василицы из Подмосковья вошла в число лучших в России по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Милана – ученица 10 класса Селятинской школы №1 Наро-Фоминского городского округа. Она победила в возрастной категории 10-11 классов.
Всего в федеральном этапе конкурса участвовали 417 сочинений со всей страны, в том числе пять от Московской области. Милана Василица вошла в сотню лучших финалистов», – отметили в министерстве.
Церемония награждения победителей состоится 28-29 ноября в Москве.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Цели проекта –формирование положительного отношения к русскому языку и литературе, популяризация грамотного владения языком.

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#московская область
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Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей
05 ноября 2024, 19:51

Фото: iStock/ oatawa

Таганский суд города Москвы назначил штраф в 4 миллиона рублей соцсети TikTok, информирует официальный Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Социальная сеть нарушила статью 19.7.10 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). TikTok в лице его владельца не выполнил предписание федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Суд установил штраф в размере четырёх миллионов рублей.

Ранее депутат Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» заявил, что социальная сеть TikTok в ближайшем времени может вернуться в Россию и начать полноценную деятельность на территории страны. Для возвращения в Россию компания должна выполнить несколько условий, одно из которых – открытие полноценного представительства в России.

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#суд
#штраф
#сервис
#коап
#социальная сеть
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Гостехнадзор предупредил об опасности работы незарегистрированных аттракционов
05 ноября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работа незарегистрированных аттракционов в Подмосковье запрещена, напомнили в Гостехнадзоре Министерства экологии и природопользования Московской области. Активная работа по выявлению таких аттракционов продолжается.
«В посёлке Северная Грива городского округа Шатура выявили информацию об использовании деревянной горки без регистрации. Было направлено предостережение о незамедлительном прекращении эксплуатации без государственной регистрации. Выполнение требований позволит избежать нарушений законодательства и обеспечить безопасность детей», – отметили в ведомстве.
В Гостехнадзоре предупредили, что, если эти требования не будут выполнены, надзорное ведомство примет меры административного воздействия.

Там также отметили, что за прошлую неделю управление проверило шесть подмосковных аттракционов. Нарушений зафиксировано не было.

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#московская область
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Подмосковье ищет медработников