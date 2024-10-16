«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве

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Родственники солдат армии Украины, числящихся пропавшими без вести, вышли на митинг в центре Киева, требуя вернуть мужчин домой. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Протестующие рассказывают, что на Донецком и Запорожском и Покровском направлениях пропали целые бригады ВСУ.
Матери, жены и сестры украинских военных призывают местные власти и международные организации обратить внимание на «самую уязвимую часть общества».
Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.
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Матери, жены и сестры украинских военных призывают местные власти и международные организации обратить внимание на «самую уязвимую часть общества».
Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.
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Элина Позднякова