Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане

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Израильские танки вторглись на базу миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом миссия сообщила на своем канале в Telegram.
Согласно сообщению, примерно в 4:30 утра 13 октября два танка «Меркава» Армии обороны Израиля вошли на территорию базы, разрушив главные ворота. Танки покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест в связи с тем, что присутствие израильских солдат угрожает миротворцам. Кроме того, впоследствии огонь ЦАХАЛа наполнил базу дымом и ранил 15 миротворцев.
10 октября ЦАХАЛ атаковал штаб миротворцев ВСООНЛ. В общей сложности три авиаудара были нанесены по позициям миссии, в том числе один удар пришелся по наблюдательной вышке, в результате чего были ранены два миротворца.
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Александр Климов