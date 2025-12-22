Трактор завалил снегом дом пенсионеров под Новосибирском
В городе Черепаново Новосибирской области трактор во время уборки завалил снегом подъезд к дому, в котором проживают пенсионеры.
Очевидица рассказала Om1 Новосибирск, что трактор убирал снег на придомовой территории возле дома № 70 по улице Кирова и собрал огромный сугроб у дома № 54, перегородив проезжую часть.
«Мы не можем пройти свободно к своему дому, не может подъехать скорая, в случае пожара не подъедет и пожарная машина, проезжая часть завалена снегом, а в этом доме проживает женщина-инвалид и пенсионеры», — рассказала женщина.
Местные жители обратились в администрацию города. При этом там заявили, что трактор пытался убрать снег, а жители дома якобы оказали ему сопротивление. Люди опровергают эту информацию. По их словам, водителю сделали замечание, а его работе никто не мешал.