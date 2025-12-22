Трактор завалил снегом дом пенсионеров под Новосибирском

22 декабря 2025, 18:53

Фото: iStock/Anton Novikov

В городе Черепаново Новосибирской области трактор во время уборки завалил снегом подъезд к дому, в котором проживают пенсионеры.





Очевидица рассказала Om1 Новосибирск, что трактор убирал снег на придомовой территории возле дома № 70 по улице Кирова и собрал огромный сугроб у дома № 54, перегородив проезжую часть.





«Мы не можем пройти свободно к своему дому, не может подъехать скорая, в случае пожара не подъедет и пожарная машина, проезжая часть завалена снегом, а в этом доме проживает женщина-инвалид и пенсионеры», — рассказала женщина.