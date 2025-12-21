«Распылю в ребёнка»: В Новосибирске таксист напал на женщину с младенцем
В Новосибирске таксист применил угрозы в отношении женщины с грудным ребёнком. Информацию об инциденте опубликовал Telegram-канал «ACT-54 Black».
Согласно сообщению, конфликт начался из-за того, что водитель отказался подъехать к самому подъезду. После словесной перепалки таксист сначала уехал, но затем вернулся. Он плюнул в женщину и ребёнка, а затем направил на них перцовый баллончик, угрожая распылить средство.
Как рассказала пассажирка, она вызвала автомобиль, но водитель остановился не в указанном месте. На её вопрос о более удобном месте для посадки мужчина ответил грубостью и предложил вызвать другую машину. После конфликта женщина обратилась в службу поддержки сервиса, где ей сообщили, что этого человека сняли с рейса.
Ранее в Краснодаре водитель избил мужчину с ребёнком на проезжей части.
