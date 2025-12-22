В Новосибирске толпа подростков избила второклассника за оскорбления
В Новосибирске толпа подростков избила второклассника. Инцидент произошёл в торговом центре и на улице, о чём сообщает NGS.RU.
Как оказалось, мальчик без присмотра взрослых бегал по торговому центру и обзывал девочек-подростков. Сначала его пытались вывести из здания сотрудники центра, но школьник убежал. Позже на улице его догнали и избили обидчики.
Момент нападения попал на видео. На кадрах видно, как сначала девочка даёт мальчику пощечину, а затем он оказывается в сугробе, где несколько подростков его пинают. Пострадавший плачет и просит прекратить, но получает ещё один удар. Полиция начала проверку случившегося.
