Россиянин забил пенсионерку поленом ради золотых серёжек
В Приморском крае полиция задержала 43-летнего местного жителя по подозрению в убийстве и ограблении. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошёл 15 декабря 2025 года в Анучинском районе. Подозреваемый заметил золотые серьги у 73-летней женщины на улице. Он проследил за пенсионеркой до её дома, постучал в дверь и, когда она открыла, напал на неё. Мужчина избил пострадавшую поленом, которое нашёл рядом. Женщина погибла.
После нападения злоумышленник снял с жертвы серьги и обыскал дом в поисках других ценностей. Затем он уехал в город Арсеньев и сдал украшение в ломбард. Правоохранители возбудили уголовное дело. Они задержали подозреваемого в посёлке Кавалерово.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.
