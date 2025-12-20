Россиянин забил пенсионерку поленом ради золотых серёжек

20 декабря 2025, 10:34

В Приморье мужчина напал на пенсионерку с поленом из-за серёжек

Фото: Istock/syaber

В Приморском крае полиция задержала 43-летнего местного жителя по подозрению в убийстве и ограблении. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону.