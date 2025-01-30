Учёный из МГУ назвала профессии, которые исчезнут из-за искуственного интеллекта

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С появлением искусственного интеллекта некоторые профессии теряют свою значимость и актуальность.
Заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина уточнила в беседе с «Радио 1», что профессии, где от человека требуется решение, уходят в прошлое с появлением ИИ, останутся те специальности, важной составляющей которых является выбор.
Эксперт пояснила, что ИИ работает на основе чётко заданных алгоритмов, он быстрее, чем человек, проанализирует, например рынок техники, выстроит рейтинг по отзывам и выдаст результат, т. е. решение, и им человек воспользуется.
Однако, где нет установок, но важен выбор, основанный на системе ценностей, которых придерживаются люди, ИИ не сможет заменить человеческий труд.
По её словам, ИИ должен оставаться только инструментом, а выбор в противоречивых ситуациях, опирающийся на систему ценностей, должен остаться за человеком. Учёный напомнила: Россия чётко заявила о том, что инструменты искусственного интеллекта должны быть подотчётны человеку.
Позже такая позиция РФ была зафиксирована в созданном разработчиками Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. Президент Владимир Путин на последнем форуме БРИКС предложил странам присоединиться к этому кодексу.
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Эксперт пояснила, что ИИ работает на основе чётко заданных алгоритмов, он быстрее, чем человек, проанализирует, например рынок техники, выстроит рейтинг по отзывам и выдаст результат, т. е. решение, и им человек воспользуется.
Однако, где нет установок, но важен выбор, основанный на системе ценностей, которых придерживаются люди, ИИ не сможет заменить человеческий труд.
«Когда нам нужно определить цель и способы движения к цели, мы поступаем подлинно как люди. <…> Вот на сегодняшний день искусственный интеллект не обладает этой человеческой системой ценностей, не обладает волей. Да, он может воспроизводить когнитивные функции и эмоции, и поэтому те профессии, где нужно решать рутинно, высчитывать проценты или действовать механически, они будут уходить», — рассказала Брызгалина.
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По её словам, ИИ должен оставаться только инструментом, а выбор в противоречивых ситуациях, опирающийся на систему ценностей, должен остаться за человеком. Учёный напомнила: Россия чётко заявила о том, что инструменты искусственного интеллекта должны быть подотчётны человеку.
Позже такая позиция РФ была зафиксирована в созданном разработчиками Кодексе этики в сфере искусственного интеллекта. Президент Владимир Путин на последнем форуме БРИКС предложил странам присоединиться к этому кодексу.
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Анастасия Чубина