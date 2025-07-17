Трамп договорился с Coca-Cola изменить рецепт напитка в США
Американский лидер Дональд Трамп договорился с Coca-Cola изменить рецептуру напитка на территории США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Компании при изготовлении напитка необходимо будет использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа. Президент Соединенных Штатов поблагодарил руководство Coca-Cola за принятие данного решения. По мнению Трампа, изменение рецептуры улучшит качество напитка.
Производитель пока не подтвердил заявление главы США, однако его представитель пообещал поделиться подробностями и подчеркнул, что компания ценит энтузиазм Трампа по поводу своего продукта.
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