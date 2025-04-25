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Россиян предупредили о вреде газировки для костной системы и сосудов

Диетолог Соломатина: газировка способствует образованию тромбов
Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

В составе газировки присутствуют вещества, которые вымывают кальций из костей и вызывают образование тромбов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она предупредила, что в составе газированных напитков есть ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций.

«Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом (болезнью хрупких костей — ред.). Плюс нарушается формирование костной системы у детей», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что в одной банке газировки содержится 5–6 ложек сахара, который быстро всасывается и даёт энергию на недолгий период. После этого возникает состояние раздражительности, усталости и тревожности, а мозг требует дополнительную дозу сахара.

Эксперт предупредила, что если организм не израсходует полученную энергию, то образуется жировая ткань. В этом случае клетки перестают пропускать к себе сахар, и он начинает циркулировать по кровяному руслу и разрушать сосуды. В поврежденные места попадает «плохой» холестерин, что повышает риск образования бляшек и тромбов.

Тем временем «Вечерняя Москва» пишет о пользе газированной воды естественной газации.
«Газированная вода с магнием подается как идеальный вариант для тех, кто хочет наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако на самом деле напиток может вызвать вздутие живота, усилить симптомы гастрита. Перед тем как пить минеральную воду, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом», — говорится в статье.

Также авторы предупреждают, что минеральная вода не сможет заменить физическую активность для тех, кто хочет похудеть. Обещания, что газированная вода якобы выводит токсины, нормализует обмен веществ, а также замедляет процесс старения, являются только маркетинговым ходом.

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Косметолог назвала роковые ошибки по уходу за кожей, приводящие к ее раннему старению
Косметолог Алифанова: роковая ошибка в использовании SPF-крема только летом
24 апреля 2025, 18:41

Фото: iStock/Suzi Media Production

Переходный период между зимой и весной — это самый сложный период для кожи лица.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» заявила, что роковая ошибка многих женщин в том, что они используют SPF-крем только летом.

«Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила косметолог.

Также, по словам эксперта, на кожу влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.

«Кожа в городе находится в состоянии хронической гипоксии, то есть ей не хватает питательных веществ. Из-за этого она начинает выглядеть тускло, появляются морщины, то есть происходит преждевременное старение кожи. Нужно чаще бывать в лесах, парках», — поделилась Алифанова.

Она подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом, а не поддаваться сарафанному радио.

«Средства, которые покупают женщины, потому что им кто-то посоветовал, часто малоэффективны, а еще могут нанести вред. Лучше один раз посетить врача, получить консультацию, подобрать уход и купить то, что надо», — порекомендовала эксперт.

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Диетолог раскрыла пользу от плотного завтрака
Диетолог Капустина: плотный завтрак помогает не переедать на обед и ужин
24 апреля 2025, 17:44

Фото: iStock/Sabina Galja

Завтрак является самым важным приёмом пищи за день, он должен быть калорийным, так как организм после пробуждения нуждается в энергии для запуска всех жизненно важных процессов. Об этом рассказала врач-диетолог Алёна Капустина.
«Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости», — пояснила Капустина в беседе с RuNews24.ru.

По её словам, плотный завтрак улучшает обмен веществ, а также помогает не переедать на обед и ужин. Таким образом поддерживается здоровый вес и снижаются риски развития метаболических заболеваний.

Капустина посоветовала есть на завтрак яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овсянку, орехи, авокадо и свежие овощи или фрукты. Такой набор продуктов обеспечит организм питательными веществами и придаст энергии на несколько часов.

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Стало известно, на какие заболевания у женщин могут указывать боли внизу живота
Гинеколог Войнов: боли внизу живота у женщин могут привести к бесплодию
24 апреля 2025, 17:28

Фото: iStock/nensuria

Боли внизу живота у женщин могут указывать на серьезные гинекологические заболевания, которые необходимо лечить. Об этом рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.
«Иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям», — пояснил Войнов в беседе с «Известиями».

Он предупредил, что боли внизу живота часто указывают на наличие эндометриоза, воспалительных процессов матки и придатков, кисты яичников или миомы матки.

Гинеколог подчеркнул, что без лечения эти болезни могут перерасти в хронические состояния и стать причиной бесплодия.

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Врач-диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после 45 лет
Врач-диетолог Петрова: после 45 лет стоит отказаться от выпечки и колбасы
24 апреля 2025, 10:53

Фото: iStock/Goran13

После 45–50 лет людям стоит отказаться от некоторых продуктов, которые в этом возрасте могут спровоцировать развитие рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты придется исключить для сохранения здоровья.
Первое, от чего стоит отказаться людям после 45 лет, — это сладкая выпечка, которая в этом возрасте организм воспринимает как чистый яд. Речь идёт о булках, тортах и пирожных. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и огромное количество трансжиров и сахара.

«Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам: торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец, мучное можно заменить на сухофрукты», — отметила Петрова в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист также призвала людей после 45 лет отказаться от сахара, конфет, шоколада, которые способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.

Также стоит исключить из своего рациона магазинные консервы, алкоголь и все виды колбасных изделий.

Тем временем врач-гериатр, кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в разговоре с «Москвой 24» объяснил, что пожилым работать важно следить за артериальным давлением, сердечным ритмом и не перенапрягаться во время работы в огороде.

«Работы на участке стоит начинать утром, а после 11:00–12:00 делать перерыв, чтобы не перегреться на солнце. Продолжать дела можно с 16:00–17:00 до 18:00–19:00, пока организм не устал и не начал готовиться ко сну», — отметил эксперт.

Серебрянский отметил, что перед работой в огороде необходимо позавтракать и немного прогуляться.

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Врач раскрыл неочевидные причины развития инфаркта
Врач Григорьян: инфаркт может возникнуть из-за стресса и гиподинамии
23 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/wildpixel

Болезни сердца не стоят на месте, за четыре десятилетия они сильно помолодели. Инфаркт у пациентов молодого возраста сегодня совсем не редкость.
Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» заявил, что в развитии инфарктов и инсультов играет особую роль генетическая предрасположенность.

«Если в роду были ближайшие родственники, у которых был инфаркт или инсульт, то это повод задуматься и, соответственно, проходить периодические обследования. Также нужно следить за питанием, физической активностью, за уровнем липидов, потому что есть такое состояние, когда наследуется повышенный уровень холестерина у членов семьи», — сказал эксперт.

По его словам, все заболевания имеют свою анатомию, и симптомы у чужого человека можно заметить по внешнему поведению.

«Если вы очень хорошо знаете человека, то можете заметить у него не совсем адекватное поведение, которое не связано с приемом каких-либо препаратов. Например, у него может быть вялость, он может медленно отвечать на ваши вопросы», — объяснил врач.

Он добавил, что в современном мире на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина, который приводит к повышению уровня сахара в крови.
«Выброс гормонов в кровь приводит к тому, что ускоряется ритм сердца, образуются микротрещинки в сосудах, которые могут спровоцировать инфаркт», — подчеркнул врач.

Также причиной развития инфаркта может быть неправильное питание и гиподинамия.

«Гиподинамия грозит тем, что происходит набор веса, который приводит к тому, что сердцу приходится перекачивать за единицу времени больше объема крови для снабжения всех органов тканей. Происходит нагрузка на сердце», — объяснил специалист.

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