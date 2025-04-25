Россиян предупредили о вреде газировки для костной системы и сосудов

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В составе газировки присутствуют вещества, которые вымывают кальций из костей и вызывают образование тромбов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она предупредила, что в составе газированных напитков есть ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций.
Она также отметила, что в одной банке газировки содержится 5–6 ложек сахара, который быстро всасывается и даёт энергию на недолгий период. После этого возникает состояние раздражительности, усталости и тревожности, а мозг требует дополнительную дозу сахара.
Эксперт предупредила, что если организм не израсходует полученную энергию, то образуется жировая ткань. В этом случае клетки перестают пропускать к себе сахар, и он начинает циркулировать по кровяному руслу и разрушать сосуды. В поврежденные места попадает «плохой» холестерин, что повышает риск образования бляшек и тромбов.
Тем временем «Вечерняя Москва» пишет о пользе газированной воды естественной газации.
Также авторы предупреждают, что минеральная вода не сможет заменить физическую активность для тех, кто хочет похудеть. Обещания, что газированная вода якобы выводит токсины, нормализует обмен веществ, а также замедляет процесс старения, являются только маркетинговым ходом.
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«Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом (болезнью хрупких костей — ред.). Плюс нарушается формирование костной системы у детей», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».
Она также отметила, что в одной банке газировки содержится 5–6 ложек сахара, который быстро всасывается и даёт энергию на недолгий период. После этого возникает состояние раздражительности, усталости и тревожности, а мозг требует дополнительную дозу сахара.
Эксперт предупредила, что если организм не израсходует полученную энергию, то образуется жировая ткань. В этом случае клетки перестают пропускать к себе сахар, и он начинает циркулировать по кровяному руслу и разрушать сосуды. В поврежденные места попадает «плохой» холестерин, что повышает риск образования бляшек и тромбов.
Тем временем «Вечерняя Москва» пишет о пользе газированной воды естественной газации.
«Газированная вода с магнием подается как идеальный вариант для тех, кто хочет наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако на самом деле напиток может вызвать вздутие живота, усилить симптомы гастрита. Перед тем как пить минеральную воду, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом», — говорится в статье.
Также авторы предупреждают, что минеральная вода не сможет заменить физическую активность для тех, кто хочет похудеть. Обещания, что газированная вода якобы выводит токсины, нормализует обмен веществ, а также замедляет процесс старения, являются только маркетинговым ходом.
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Элина Позднякова