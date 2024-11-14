Диетолог Дианова объяснила пользу повышения налога на сладкую газировку

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Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.
«Я за то, чтобы налог повышали, и чтобы это было одним из инструментов работы по снижению сахарного диабета и ожирения в России. Один из самых простых инструментов – сказать людям не пить эти напитки. Но они все равно будут их пить. Другой инструмент – повысить их стоимость. Часть людей начнёт экономить, подростки начнут думать «не могу купить, не буду». Это имеет колоссальное значение», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
А эндокринолог Ольга Махрова развеяла миф, согласно которому сахарный диабет грозит лишь людям с лишним весом, поэтому худым можно не беспокоиться за своё здоровье в этом плане. Специалист отметила, что это далеко не так.
«Этот миф возник не на пустом месте, но действительности не соответствует. Сахарный диабет бывает двух типов. Аутоиммунное заболевание, при котором в организме не вырабатывается инсулин, называется диабетом 1-го типа. Его часто диагностируют у детей и подростков, с лишним весом он не связан. Другая форма диабета — диабет 2-го типа, и вот он как раз нередко возникает у людей с избыточной массой тела», — пояснила в беседе с RT специалист.
Ранее эндокринолог Ольга Юрова заявила, что в некоторых случаях нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет.
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