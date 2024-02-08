Трамп готовится к торговым мерам против ЕС в случае победы на выборах

Сторонники бывшего президента Дональда Трампа заявили, что в случае его победы на президентских выборах в США он намерен предпринять карательные торговые меры против Европейского союза, передает Bloomberg.
Поддерживающие экс-президента считают, что у него есть разные мотивы для введения жестких торговых мер против ЕС. Среди них разочарование в политике ЕС, который, по их мнению, не достаточно решительно выступает против китайских тарифов и не планирует ограничивать стратегические инвестиции китайских компаний.
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