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Трамп готовится к торговым мерам против ЕС в случае победы на выборах

Bloomberg: в случае победы на выборах Трамп примет торговые меры против ЕС
08 февраля 2024, 05:38

Сторонники бывшего президента Дональда Трампа заявили, что в случае его победы на президентских выборах в США он намерен предпринять карательные торговые меры против Европейского союза, передает Bloomberg.

Один из неофициальных советников Трампа по экономическим вопросам отметил в интервью агентству, что бывший президент стратегически использует торговлю и тарифы в переговорах с ЕС, чтобы заставить его действовать в интересах США, подобно тому, как это было видно в требованиях увеличения военных расходов союзниками по НАТО. Согласно этому советнику, многое будет зависеть от того, какие шаги предпримет Евросоюз по снижению тарифов на американские товары.

Поддерживающие экс-президента считают, что у него есть разные мотивы для введения жестких торговых мер против ЕС. Среди них разочарование в политике ЕС, который, по их мнению, не достаточно решительно выступает против китайских тарифов и не планирует ограничивать стратегические инвестиции китайских компаний.

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В России появится новая схема строительства жилья за деньги дольщиков
В России появится новый механизм строительства жилья за деньги дольщиков, сообщают «Ведомости»
08 февраля 2024, 04:57

Фото: istockphoto / fizkes

В России будет внедрен новый механизм строительства жилья с использованием средств дольщиков. По результатам заседания комиссии Госсовета РФ, соответствующие предложения будут переданы в Минстрой.
«Минстрой РФ должен разработать предложения о дополнительных финансовых механизмах для поддержки жилищного строительства с привлечением средств дольщиков до первого июня 2024 года. Эти предложения предусматривают возможность строительства объектов социальной инфраструктуры», — сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документ, направленный в Минстрой.
По информации издания, застройщики смогут возводить жилые дома в обмен на строительство детских садов и школ, привлекая средства дольщиков, но с гарантиями региональных бюджетов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты регионов и обеспечит создание новых объектов социальной инфраструктуры.

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Такера Карлсона заметили в VIP-зале московского «Шереметьево»
Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево»
08 февраля 2024, 04:14

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Американский журналист Такер Карлсон был замечен в аэропорту «Шереметьево», сообщает RT. Журналисты запечатлели момент, когда он вошел в VIP-зал.
Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным.



По планам журналиста, видеозапись беседы будет опубликована в социальных сетях Х. Представители Кремля подтвердили, что Путин дал интервью Карлсону.

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В Одессе прогремел мощный взрыв
«Общественное»: в Одессе прогремел мощный взрыв
08 февраля 2024, 02:55

Фото: iStock/RamonCast

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о мощном взрыве в Одессе. В десяти 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.
«В Одессе произошел мощный взрыв», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Позже телеканал также сообщил о взрывах в Николаеве.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

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В Москве запретили секс-вечеринки Kinky Party
Kinky Party прекратит секс-вечеринки в РФ из-за предостережения властей
08 февраля 2024, 02:22

Фото: istockphoto/shironosov

Проект Kinky Party, организующий секс-вечеринки для взрослых в Москве, объявил о временном прекращении своей деятельности в РФ, утверждая, что получил предостережение от представителей власти. Об этом сообщается в telegram-канале проекта.
«Мы получили предупреждение от государственных органов о невозможности проведения наших мероприятий в привычном формате. Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соблюдали закон и направлены на создание безопасной и уважительной среды для свободного самовыражения, нам было сообщено, что мероприятия, связанные с сексуальной тематикой, не допускаются», — говорится в сообщении.
При этом не указано, какой именно орган власти выдал предупреждение.

Согласно сообщению, проект планировал отметить свое восьмилетие 17 февраля, однако мероприятие было отменено. Kinky Party также отметил, что пока неясно, будет ли такое ограничение временным или окажется постоянным.

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Россиянина осудили за призывы к расправе над мэром Кургана
Курганца осудили за призывы к расправе над мэром и организации революции
08 февраля 2024, 02:09

Фото: istock / AMilkin

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал к насилию над мэром города через интернет, пишет «Коммерсант».
Мужчина размещал в социальных сетях призывы к проведению революции и применению насилия против ряда министров и депутатов Государственной Думы с целью изменения политической власти. Кроме того, он призывал к насилию над мэром Кургана и руководством транспортных компаний, обеспечивающих городской транспорт.

Мужчине было назначено наказание в виде двух лет обязательных работ с удержанием 10 процентов от его заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

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#мужчина
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Российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
The Telegraph: российский миллиардер Фридман выиграл суд у домработницы
08 февраля 2024, 01:53

Фото: iStock/Zolnierek

Российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы, сообщает британское издание The Telegraph. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги.
Истец Доминика Козлик пыталась через суд добиться выплат, которых она лишилась после того, как бизнесмен попал в санкционные списки. Финансовые средства Фридмана были заморожены, и он не мог оплачивать обслуживающий персонал.

Козлик на момент включения бизнесмена в санкционные списки находилась в декретном отпуске, и ей полагались выплаты в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц. Однако в итоге женщина была уволена без получения полагавшихся ей средств.

Козлик подала в суд на Фридмана по обвинению в несправедливом увольнении из-за беременности, дискриминации по половому признаку и нарушении контракта.

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#бизнесмен
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В Эквадоре разрешили эвтаназию
Конституционный суд Эквадора проголосовал за законность эвтаназии в стране
08 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/Zolnierek

Пресс-служба Конституционного суда Эквадора объявила, что суд проголосовал за законность эвтаназии в стране.
«Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек вправе принимать свободные решения,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью», — гласит решение суда.
Суд также постановил, что статья 144 уголовного кодекса, которая предусматривает тюремный срок за убийство, не будет применяться к медикам, осуществляющим эвтаназию.

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#суд
#убийство
#проект
#человек
#развитие
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Порноактер завел семь «жен» на каждый день недели
08 февраля 2024, 01:09

Фото: istock/fabioderby

Порнозвезда Алекс Марин начал встречаться с семью партнершами одновременно, однако уже вскоре ему пришлось очень несладко из-з ревности в отношениях, пишет Daily Star.
В 2021 году порноактер заявил, что начал отношения с тремя женщинами одновременно. С течением времени число его партнерш выросло до семи. Хотя он официально женат только на Мии Марин, он привык называть всех своих возлюбленных женами.

Алекс Марин гордится тем, что у него теперь есть по одной партнерше на каждый день недели. Он заявил, что не собирается привлекать к себе новых женщин, поскольку семь — это его счастливое число. Однако, несмотря на удовлетворенность личной жизнью, он признает, что часто возникают конфликты с партнершами из-за ревности.

«Очевидно, что в таких отношениях все немного сложнее, всегда найдется кто-то, кто будет ревновать», — отметил он.
Кроме того, по словам порнозвезды, его «жены» часто испытывают ревность друг к другу.

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#отношения
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Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана
Алиев побеждает на выборах президента после обработки протоколов с 54% участков
08 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей. Об этом свидетельствуют данные, представленные руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым в прямом эфире телеканала AzTv.
Эти цифры основаны на обработке протоколов с 54,47% избирательных участков. На втором месте находится депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с результатом 2,2%.

Сам Ильхам Алиев отдал свой голос на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в карабахском городе Ханкенди, прибыв туда вместе со своей семьей. Всего в стране было открыто 6537 участков, включая 26 на территории Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев занимает пост президента уже в четвертый раз подряд. Предшественником его на этой должности был его отец, Гейдар Алиев, который также дважды был избран президентом Азербайджана в 1993 и 1998 годах.

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