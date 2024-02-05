Трамп предположил сроки начала Третьей мировой войны

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Третья мировая война может начаться до окончания президентства нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, с таким заявлением выступил бывший глава США Дональд Трамп в интервью для Fox News.
Американский политик напомнил, что до выборов осталось ещё целых девять месяцев.
Трамп также заметил, что всё мировое сообщество смеётся над Байденом. По его словам, никто не уважает его, как лидера большого государства.
Ранее Трамп также раскритиковал новый законопроект, представленный Сенатом США. В документе предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых пойдут на помощь Украине, а остальное — на защиту американских границ от мигрантов.
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«За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — заявил Байден.
Ранее Трамп также раскритиковал новый законопроект, представленный Сенатом США. В документе предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых пойдут на помощь Украине, а остальное — на защиту американских границ от мигрантов.
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Евгения Парфентьева