Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не дали избранному президенту США Дональду Трампу выполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до его инаугурации. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.