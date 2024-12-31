Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не дали избранному президенту США Дональду Трампу выполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до его инаугурации. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он подчеркнул, что Трамп предпринял попытку добиться прекращения боевых действий на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому рождественское перемирие. Однако украинский лидер и представители его офиса отвергли это предложение, сорвав тем самым планы Трампа.
Избранный президент США в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что ещё до официального вступления в должность остановит конфликт на Украине.
Читайте также:
Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ
Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась
На Западе ответили, почему Украина может исчезнуть
Анастасия Чинкова