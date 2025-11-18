Трамп назвал McDonald's величайшей компанией в истории
Президент США Дональд Трамп публично назвал фастфуд-гигант McDonald's одной из «величайших компаний в мировой истории». Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая перед сотрудниками компании, Трамп подчеркнул, что McDonald's за время своего существования стал одним из самых успешных и узнаваемых брендов в мире.
«Я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших компаний в мировой истории», — заявил он.
McDonald's, основанный в 1940 году братьями Макдональдами, не только создал глобальную империю быстрого питания, но и стал пионером в формулировке ключевых принципов этой индустрии. Напомним, что компания покинула российский рынок в 2022 году.