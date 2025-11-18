Трамп назвал McDonald's величайшей компанией в истории

18 ноября 2025, 15:45

Фото: iStock/Robert Way

Президент США Дональд Трамп публично назвал фастфуд-гигант McDonald's одной из «величайших компаний в мировой истории». Об этом сообщает РИА Новости.





Выступая перед сотрудниками компании, Трамп подчеркнул, что McDonald's за время своего существования стал одним из самых успешных и узнаваемых брендов в мире.





«Я рад находиться здесь с мужчинами и женщинами, которые на самом деле являются сердцем и душой одной из величайших компаний в мировой истории», — заявил он.