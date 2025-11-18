Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Согласно информации источника, Белый дом и американский лидер настаивают на том, чтобы санкционный пакет включал исключение, которое гарантирует, что окончательное решение по санкциям остается за Трампом. По его словам, глава США уже продемонстрировал свою поддержку соответствующей инициативы.
Западные эксперты признали, что антироссийские санкции оказались провальными. В материале отмечается, что РФ укрепила свои позиции, несмотря на введенные ограничения.
Читайте также: