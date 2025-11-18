Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии

18 ноября 2025, 10:44

Reuters: Трамп утвердит санкции против России, если последнее слово будет за ним

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.