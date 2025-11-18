Мадуро предрек Трампу большие проблемы в случае нападения на Венесуэлу

18 ноября 2025, 05:06

Мадуро: нападение на Венесуэлу станет концом политической карьеры Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное вмешательство в дела страны со стороны США станет «самой большой ошибкой» Дональда Трампа и положит конец его политическому лидерству.





Своё предупреждение глава государства озвучил в эфире еженедельной телепрограммы «С Мадуро +». Он подчеркнул, что нападение на Венесуэлу не только разрушит политическое будущее американского лидера, но и приведёт к катастрофическим последствиям.



Мадуро указал на существование в США влиятельных групп, которые стремятся подтолкнуть Трампа к эскалации конфликта. По словам президента Венесуэлы, часть давления может исходить от людей из ближайшего окружения американского лидера, которые рассчитывают на его уход.



«Хотят, чтобы президент Трамп совершил самую серьёзную ошибку в своей жизни и связался с Венесуэлой в военном конфликте, что стало бы концом его политического лидерства и его имени», — сказал Мадуро.