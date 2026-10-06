Трамп одобрил казнь американца, расстрелявшего 13 человек

06 октября 2026, 08:19

Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу в Форт-Худе в 2009 году

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп санкционировал приведение в исполнение смертного приговора американскому военному врачу палестинского происхождения Нидалу Хасану. Об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл в своих социальных сетях.