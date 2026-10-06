Трамп одобрил казнь американца, расстрелявшего 13 человек
Президент США Дональд Трамп санкционировал приведение в исполнение смертного приговора американскому военному врачу палестинского происхождения Нидалу Хасану. Об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл в своих социальных сетях.
По его словам, глава Пентагона Пит Хегсет рекомендовал, а Трамп одобрил казнь через расстрел в исполнении расстрельной команды Армии США. В 2009 году мужчина устроил стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе: тогда погибли 13 человек, еще 32 пострадали. Это преступление стало крупнейшим по числу жертв за всю историю, когда-либо совершенным на территории американских военных баз.
При задержании в ноябре 2009 года Хасан получил несколько ранений и остался парализован ниже пояса. В августе 2013 года коллегия присяжных единогласно вынесла ему смертный приговор. Процесс проходил на территории Форт-Худа: подсудимый отказался от услуг защитников, представлял себя сам и не пытался доказать свою невиновность.
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