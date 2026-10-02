Виновная в убийстве женщина выжила после неудавшейся смертной казни в США
Приговоренная к смертной казни в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк остается в критическом состоянии после неудачной процедуры исполнения приговора. Об этом сообщил телеканал WKRN со ссылкой на ее адвокатов.
По данным телеканала, после введения двух смертельных инъекций Пайк выжила. Медики продолжают оказывать ей помощь, поскольку ее состояние остается критическим.
Адвокат осужденной рассказал, что медицинская бригада около часа пыталась установить внутривенный катетер. Только на левой руке Пайк сделали не менее семи проколов. Из-за проблем с поиском вены женщина в какой-то момент сама стала подсказывать медикам, куда вводить иглу.
Казнь Пайк назначили на утро в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Примерно за час до начала процедуры федеральный апелляционный суд Шестого округа приостановил ее проведение, чтобы рассмотреть доводы защиты о насилии, которому женщина подвергалась в детстве. Позднее Верховный суд США по запросу прокуратуры отменил отсрочку и разрешил исполнение приговора.
После произошедшего власти Теннесси распорядились приостановить проведение казней в штате до конца 2026 года. Пайк признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, совершенном в 1995 году. В случае исполнения приговора она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия.
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