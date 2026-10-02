Виновная в убийстве женщина выжила после неудавшейся смертной казни в США

02 октября 2026, 11:23

WKRN: Виновная в убийстве американка Теннесси Пайк выжила после казни в Теннесси

Фото: istockphoto/Rawf8

Приговоренная к смертной казни в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк остается в критическом состоянии после неудачной процедуры исполнения приговора. Об этом сообщил телеканал WKRN со ссылкой на ее адвокатов.