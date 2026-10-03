Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя многомиллионную сумму за свободу

03 октября 2026, 15:28

SHOT: проживавшую 10 лет в США россиянку заключили в иммиграционную тюрьму

Фото: iStock/Rawpixel

Россиянка по имени Ольга оказалась в иммиграционной тюрьме в США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.