Россиянку два месяца держат в тюрьме США, требуя многомиллионную сумму за свободу
Россиянка по имени Ольга оказалась в иммиграционной тюрьме в США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США задержали ее 19 августа в Финиксе, штат Аризона. Поводом стало обвинение в нелегальном пребывании в стране. С того момента женщина находится в центре содержания мигрантов. При этом у нее есть на руках действующее разрешение на работу и пока не рассмотренное прошение об иммиграции.
В начале сентября суд постановил, что ее можно освободить под залог в 90 тысяч долларов (примерно 7,5 миллиона рублей). Однако ни у самой Ольги, ни у ее семьи таких средств нет. Юрист россиянки пытается оспорить содержание под стражей, но до завершения следствия она остается в тюрьме.
Отмечается, что женщина живет в США около 10 лет вместе с мужем и двумя взрослыми детьми. Там же она ведет собственный бизнес — магазин женской одежды.
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