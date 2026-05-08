Трамп раскритиковал высокие цены на матчи ЧМ по футболу

08 мая 2026, 03:59

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов отдать тысячу долларов просмотр матча Чемпионата мира по футболу между сборными США и Парагвая в этом году. Такое заявление он сделал, ознакомившись с ценами на билеты.





В интервью газете The New York Post глава государства признался, что не был в курсе столь высокой стоимости проходок. По его словам, в ближайшее время этим вопросом займется администрация Белого дома.



«Я не знал об этой цифре. Я бы, конечно, хотел там присутствовать, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить» – ответил Трамп на вопрос журналиста.