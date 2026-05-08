Трамп раскритиковал высокие цены на матчи ЧМ по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов отдать тысячу долларов просмотр матча Чемпионата мира по футболу между сборными США и Парагвая в этом году. Такое заявление он сделал, ознакомившись с ценами на билеты.
В интервью газете The New York Post глава государства признался, что не был в курсе столь высокой стоимости проходок. По его словам, в ближайшее время этим вопросом займется администрация Белого дома.
«Я не знал об этой цифре. Я бы, конечно, хотел там присутствовать, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить» – ответил Трамп на вопрос журналиста.Президент выразил опасения по поводу доступности мундиаля для рядовых болельщиков. По его словам, из‑за дороговизны билетов далеко не все смогут позволить себе посмотреть матчи национальных команд вживую.