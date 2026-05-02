«Конец приближается»: Роналду заговорил об уходе из футбола
Легендарный футболист Криштиану Роналду впервые открыто заговорил о том, что его профессиональная карьера подходит к завершению. Об этом сообщает Canal GOAT.
После победы его клуба «Аль-Наср» над «Аль-Ахли» со счётом 2:0 спортсмен признался, что финал его футбольного пути уже не за горами.
По словам Роналду, он осознаёт, что этот этап жизни постепенно подходит к концу, поэтому старается получать максимум удовольствия от каждого матча. Футболист отметил, что гордится своей карьерой и хочет сохранить о ней яркое и достойное впечатление.
Несмотря на мысли о завершении, Роналду подчёркивает, что по-прежнему находится в отличной форме, продолжает забивать и приносить пользу команде. Он добавил, что играет не только ради себя, но и ради болельщиков разных поколений — тех, кто поддерживал его раньше, и тех, кто только начинает следить за футболом.
При этом точные сроки ухода спортсмен не озвучил, однако его слова ясно дают понять: один из величайших игроков современности уже задумывается о жизни после большого спорта.
