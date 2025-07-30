Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона

30 июля 2025, 09:48

Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона в Мар-а-Лаго

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Politico.





Уточняется, что инцидент произошел несколько десятилетий назад.





«Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое"», — пояснил американский лидер.