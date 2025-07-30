Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона
Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона в Мар-а-Лаго
Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Politico.
Уточняется, что инцидент произошел несколько десятилетий назад.
«Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое"», — пояснил американский лидер.
Спустя время Эпштейн сделал это снова. По словам Трампа, после этой истории он разорвал все связи с финансистом, так как «он украл людей», которые работали в Мар-а-Лаго.
Ранее издание The New York Times сообщило, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году.