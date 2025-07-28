Медведев объявил Трампу, что каждый новый ультиматум России является шагом к войне
Медведев: Трамп игрой ультиматумов с Россией ведёт к войне
Президент США Дональд Трамп игрой ультиматумов с Россией ведёт к войне. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Политик отметил, что американскому лидеру не следует идти по пути своего предшественника Джо Байдена.
Медведев, обращаясь к Трампу, призвал его учесть два важных пункта: во-первых, Россия – это не Израиль и не Иран, а во-вторых, каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне, но не с Украиной, а с самими США.
Ранее в Совфеде раскрыли, на что на самом деле нацелен новый ультиматум Трампа Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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