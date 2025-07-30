«Он ей нравится»: Трамп раскрыл настоящее мнение своей жены о Путине

30 июля 2025, 01:10

Трамп признался, что первая леди США Мелания относится к Путину с симпатией

Мелания Трамп (Фото: Instagram* @melaniatrump)

Жена президента США Дональда Трампа, первая леди Мелания, положительно относится к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил сам Трамп в интервью журналистке New York Post Миранде Дивайн.





Глава Белого дома подчеркнул, что его супруга лично знакома с президентом России и испытывает к нему симпатию.





«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал американский лидер.