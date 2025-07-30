«Он ей нравится»: Трамп раскрыл настоящее мнение своей жены о Путине
Трамп признался, что первая леди США Мелания относится к Путину с симпатией
Жена президента США Дональда Трампа, первая леди Мелания, положительно относится к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил сам Трамп в интервью журналистке New York Post Миранде Дивайн.
Глава Белого дома подчеркнул, что его супруга лично знакома с президентом России и испытывает к нему симпатию.
«Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал американский лидер.Напомним, что ранее Трамп подчеркнул «нейтральность» супруги, комментируя вопрос журналистов о роли первой леди в его политике относительно конфликта на Украине. По его словам, Мелания хотела бы, чтобы обе стороны прекратили нести потери.
В то же время считается, что мнение Мелании может играть для главы Штатов весомую роль, несмотря на наличие у него множества советников и внешнеполитических экспертов.
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