Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена

Фото: сайт Кремля
В своем выступлении перед сторонниками экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что глава России Владимир Путин может использовать слабость нынешнего президента Белого дома Джо Байдена в своих политических целях.
Трансляцию мероприятия можно было наблюдать на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.
Трамп отметил, что в случае, если в США был бы «действительно способный президент», подобный ему, страна была бы в полной безопасности.
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Трамп отметил, что в случае, если в США был бы «действительно способный президент», подобный ему, страна была бы в полной безопасности.
«Путин сейчас говорит о ядерном оружии. Почему? Потому что он понимает, что у США на данный момент президент-идиот», — заявил Трамп.Также он обвинил Байдена в злоупотреблении своими полномочиями, утверждая, что тот использует их для преследования своего политического оппонента в преддверии ноябрьских выборов. Трамп назвал нынешнего лидера США «величайшей угрозой демократии», требуя прекратить «нелепые и разрушительные для демократии судебные преследования».
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Артем Кузьмин