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Трамп считает, что Путин может пользоваться слабостью Байдена

Трамп: Путин может учитывать слабость Байдена при проведении своей политики
10 марта 2024, 09:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В своем выступлении перед сторонниками экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что глава России Владимир Путин может использовать слабость нынешнего президента Белого дома Джо Байдена в своих политических целях.
Трансляцию мероприятия можно было наблюдать на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп отметил, что в случае, если в США был бы «действительно способный президент», подобный ему, страна была бы в полной безопасности.


«Путин сейчас говорит о ядерном оружии. Почему? Потому что он понимает, что у США на данный момент президент-идиот», — заявил Трамп.
Также он обвинил Байдена в злоупотреблении своими полномочиями, утверждая, что тот использует их для преследования своего политического оппонента в преддверии ноябрьских выборов. Трамп назвал нынешнего лидера США «величайшей угрозой демократии», требуя прекратить «нелепые и разрушительные для демократии судебные преследования».

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Под Авдеевкой зафиксировали группу иностранных наемников
10 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа иностранных наемников была обнаружена российскими разведчиками у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой.
Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Наши разведчики зафиксировали присутствие группы иностранных наемников у Тоненького и Орловки», — подтвердил Кимаковский.
Он пояснил, что согласно данным объективного контроля, у линии фронта в данном районе находятся представители Польши и Грузии.

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#днр
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На Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
«Страна.ua»: на Украине заговорили о предательстве после потери ЗРК Patriot
10 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/e-crow

Украинские аналитики выразили предположение о возможной роли предателей в уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Донецкой народной республики, сообщает издание «Страна.ua».
В материале отмечается, что некоторые эксперты не исключают вероятности предательства. Согласно этой гипотезе, кто-то из украинских военнослужащих мог передать информацию о маршруте передвижения комплекса «Пэтриот» российским силам.

Аналитики подчеркнули, что комплексы Patriot были атакованы российскими вооруженными силами, так как были перемещены ближе к линии фронта с целью противодействия воздушным атакам Вооруженных Сил России.

9 марта Минобороны России объявило о уничтожении пусковой установки ЗРК С-300, радиолокатора для наведения ракет и двух автомобилей сопровождения Вооруженных Сил Украины ударом из ракетного комплекса «Искандер».

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#эксперты
#днр
#минобороны
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Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной
10 марта 2024, 09:23

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной. Его слова приводит издание Daily Mail.
Французский лидер заявил, что подобные слухи распространяют трансгендеры и женоненавистники. Он призвал не верить этой информации и назвал подобного рода сплетни атакой.

Ранее в зарубежных СМИ писали, что супруга Макрона родилась мужчиной. Впервые эту информацию прокомментировал дочь Брижит Макрон.

«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать — мужчина», — рассказывала наследница.

Примечательно, что информация о половой принадлежности Брижит начала распространяться перед президентскими выборами во Франции.

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В ЮАР в заброшенном сарае обнаружили 200 раритетных машин Mercedes
10 марта 2024, 06:27

Фото: iStock/ WinzenT

В Южно-Африканской республике в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes. Об этом сообщает аукционная фирма Creative Rides.
В ангаре нашли автомобили Mercedes 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford, Cadillac и др. Площадь сарая можно сравнить с тремя теннисными кортами, рассказали эксперты фирмы.

Машины принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предположительно, авотмобили простояли в сарае несколько десятилетий — родственники Кутцера не знали об их существовании. Теперь автомобили будут проданы на торгах 25 марта.

Кутцер был известным любителем машин и собирал их с самого детства. Свое предпочтение он отдавал марке Mercedes-Benz и успел собрать несколько сотен экземпляров. Среди них были как редкие модели, а также те, что принадлежали знаменитостям. В 2020 году коллекционер с супругой погибли в результате ДТП. Их наследники выставили 240 автомобилей Кутцера на аукцион.

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#аукцион
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В Австралии сотни кенгуру атаковали гольф-клуб
10 марта 2024, 05:49

Фото: iStock/ binbeter

Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club и пересекали поле для гольфа в парке Чирнсайд в пригороде Мельбурна. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».
Посетители клуба были вынуждены временно отложить игру. Руководство гольф-клубе отметили, что эти животные только оставляют следы на траве, но не портят газон.

Ранее житель Австралии, выгуливал собаку на берегу реки. В какой-то момент его собака пропала. Тогда он увидел кенгуру, который стоял в реке с погруженными в воду передними лапами. Как оказалось, он удерживал собаку под водой. Мужчине удалось отбить своего питомца у животного.В научном издании Live Science объяснили, что кенгуру воспринимают домашних собак как угрозу и могут попытаться убить, так как те очень похожи на их естественного врага — динго.

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У «пенсионерки» из немецкой «Фракции Красной армии» нашли 1,2 кг золота
10 марта 2024, 05:27

Фото: iStock/ Reinhard Krull

В берлинской квартире 65-летней Даниэллы Клетте, члена левой террористической группы «Фракция Красной Армии» (RAF), нашли оружие, €40 тыс. наличными и 1,2 кг золота, сообщает Spiegel.
В частности, был найден пистолет фирмы Heckler&Koch, который, по версии следствия, мог быть украден членами RAF из оружейного магазина в общине Максдорф в 1984 году. Тогда произошло нападение на магазин, из которого были похищены 22 пистолета, два ружья и около 2,8 тыс. патронов. Часть украденного оружия были найдены в 1980-х годах, но часть предметов не обнаружены до сих пор. Также были найдены глушилка, несколько сотовых телефонов и поддельных удостоверений личности.

Клетте Была арестована в конце февраля. Ее разыскивали 30 лет. Оказалось, что она проживала под другим именем. При первом обыске у нее дома нашли взрывчатку, боеприпасы, автомат Калашникова, пистолеты и другое «тяжелое оружие». Двух ее сообщников продолжают искать. Всем им больше 50 лет.

RAF возникла как левая террористическая группировка из радикального студенческого движение. Ее члены ставили целью подорвать капитализм в Западной Германии. Движение наладило контакты с властями ГДР и группировками с Ближнего Востока. На счету боевиков RAF свыше 30 убийств. Среди их жертв были политики и видные предприниматели, еще более 200 человек ранены.

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В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp
10 марта 2024, 04:53

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Суд в Пакистане вынес приговор двум мужчинам за сообщения в WhatsApp. Они в разговоре оскорбили пророка Мухаммеда, сообщает The Indian Express.
Фигурантами дела стали 22-летний мужчина и 17-летний подросток. Первого приговорили к смертной казни за создание картинок и видео, в которых содержались уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его супруг, второго приговорили к пожизненному заключению за распространение неподабающего контента, поскольку он несовершеннолетний.

Жалобу на молодых людей подало подразделением по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году. В ведомство обратился местный житель, получивший соответствующие фото- и видеоматериалы с трех разных мобильных номеров.

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Ирландцы отклонили поправки к конституции по вопросу семьи и роли женщины
10 марта 2024, 03:40

Фото: iStock/ Iggi_Boo

Жители Ирландии на референдуме проголосовали против поправок правительства к конституции 1937 года о расширении понятия «семья» и об отказе от упоминания домашних обязанностей женщин. Об этом сообщил премьер-министр республики Лео Варадкар в эфире телеканала RTE.
Сейчас в конституции страны семья называется «естественной и фундаментальной ячейкой общества», а ее основой считается брак. Авторы поправок предлагали расширить понятие семьи, включив в него «другие формы крепких отношений», в частности, людей, которые не расписаны, или родителей-одиночек. Также предлагалось отказаться от упоминания, что только брак может быть базой для семьи.

Второе предложение касалось роли женщины в обществе. В нынешней редакции закона сказано, что домашними обязанностями женщина оказывает поддержку государству и без этого «общественное благо не может быть достигнуто». Есть также пункт, согласно которому, государство должно обеспечить, чтобы матери не занимались трудом, «пренебрегая своими обязанностями по дому». Поправки называли эти формулировки устаревшими и принижающими роль женщин. Предлагалось заменить эти две статьи на одну, в которой основой общественного блага указывалась вся семья, а не одни лишь женщины.

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РБК: в 2023 году Аргентина выдала ВНЖ рекордному числу россиян
10 марта 2024, 03:19

Фото: iStock/ Armando Oliveira

В 2023 году 3,7 тысяч россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это рекордное число ВНЖ, выданных россиянам в Аргентине за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на аргентинское Министерство внутренних дел.
Там уточнили, что в 2020 году ВНЖ Аргентины было выдано 390 гражданам России, в 2021 году — 320 россиянам, в 2022 году — 919.

По данным издания Pagina 12 и аргентинского Национального управления миграции (DNM), с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768.

А с целью миграции, по данным миграционного управления, в Аргентину в 2020 году в страну эмигрировал 191 гражданин РФ, в 2021 году въехали 199 россиян, в 2022 году — 2,1 тыс., в 2023 году — 8,4 тыс.

В январе 2024 года рекордно высоким стал также показатель выданных ВНЖ россиянам за месяц. Так, за январь 501 гражданин России стал резидентом Аргентины. Средний месячный показатель в 2022 году варьировался от 50 до 150 россиян, в 2023 году — от 201 до 459.

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