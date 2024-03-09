Трамп внес $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.
Согласно содержанию документов, суд получил уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее Трампа выплатить указанную сумму.
В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.
В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете.
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В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.
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Ювелина Бернст