Трамп выпустил предвыборный ролик с падениями и ляпами Байдена

Фото: РИА Новости/Юки Ивамура
Экс-президент США Дональд Трамп высмеял предвыборное видео Джо Байдена, предложив свой ролик с падениями действующего американского президента, сообщает РИА Новости,
Кампания бывшего главы Белого дома представила ролик под названием «немолодой парень», содержащий подборку с падениями и ляпами Байдена.
Ранее президент США выпустил предвыборный ролик, который начинается словами «Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет». Как пишут СМИ, на рекламную кампанию ушло $30 млн, а видео будут крутить в колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и темнокожих избирателей.
На днях Трамп вызвал Байдена на предвыборные теледебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы США и американцев. Белый дом не дал официального ответа по этому поводу.
У президента США Джо Байдена диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщил терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера. Кроме того, у политика есть ряд ранее выявленных недугов, включая мерцательную аритмию, периферическую нейропатию, гиперлипидемию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и артрит. Также Байден страдает от сезонной аллергии. Ему прописывают лекарства для лечения вышеупомянутых недугов.
Читайте также:
Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах
Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока
Артем Путинцев