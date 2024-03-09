Трамп встретился с Орбаном в своем поместье во Флориде

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45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.
Он рассказал, что беседа Трампа и Орбана длилась около часа. В переговорах также приняли участие их ближайшие сотрудники. После встречи программа должна продолжиться совместным ужином и концертом.
По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома.
Это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.
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По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома.
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Ювелина Бернст