Трамп: США превращаются в страну третьего мира

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира, заявил в субботу экс-президент Дональд Трамп.
«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», – сказал кандидат в президенты во время митинга в своих сторонников в Мичигане.
Ранее политик объявил, что подаст апелляцию на решение нью-йоркского суда, признавшего его виновным по гражданскому иску в мошенничестве при оценке активов Trump Organization.
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«Если данное судебное преследование продолжится, никто не захочет вести дела в США, и мы превратимся в страну третьего мира. Мы, в действительности, уже во многих отношениях превратились в нее – взгляните хотя бы на нашу южную границу», – сказал кандидат в президенты во время митинга в своих сторонников в Мичигане.
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Александр Климов