Трамп заявил, что будет «поощрять» удары России по странам НАТО

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.
Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».
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