Трамп призвал США перевести помощь другим странам в формат займов

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и бывшего главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Об этом Кочиш написал в социальных сетях.