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Трамп призвал США перевести помощь другим странам в формат займов

Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи другим странам
11 февраля 2024, 07:59
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам. Он считает, что всю помощь, оказываемую Штатами нуждающимся в ней государствам, следует перевести в формат займов.

Эту идею политик озвучил в своей социальной сети, комментируя дебаты в Сенате по поводу законопроекта о выделении очередного пакета помощи в сумме 95 миллиардов долларов на поддержку Израиля, Тайваня и Украины. Трамп, который намерен снова баллотироваться на пост главы Белого дома, почти в приказном тоне указал законодателям, что никакие средства из американского бюджета более не должны выделяться ни одной зарубежной стране безвозмездно.

Он отметил, что предоставляемые займы могут быть на очень льготных условиях, без процентов и с большой рассрочкой. Но непременным условием должно быть то, что выделенные деньги рано или поздно вернутся в государственную казну, считает Дональд Трамп. Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединённые Штаты должны потребовать немедленного возвращения займа в том случае, если страна начнёт проводит антиамериканскую политику или внезапно разбогатеет. В заключение Трамп добавил, что Штатам пора перестать быть глупыми.

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Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России
МИД Франции: ЕС нужно больше тратить на оборону из-за угрозы нападения России
11 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне считает необходимым значительно увеличить военные расходы стран Евросоюза (ЕС) в свете возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью изданию Ouest France.
Он признал, что не исключает возможности нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы. В связи с этим Сежурне призвал ЕС следовать примеру Франции, которая приняла решение удвоить финансирование военных программ.

По его мнению, это становится «экзистенциальным вопросом», и поэтому Европе необходимо «обеспечить безопасность».

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Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине
Сенатор США Майк Ли проговорил четыре часа, протестуя против помощи Украине
11 февраля 2024, 05:21

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Сенатор от штата Юта Майк Ли выступил на трибуне верхней палаты конгресса в знак протеста против законопроекта о помощи Украине, сообщает РИА Новости.
В течение 3 часов 56 минут республиканец выражал свои аргументы перед коллегами, настаивая на том, чтобы сенаторы проголосовали против выделения 60 миллиардов долларов Киеву.

«Позвольте мне узнать, когда Украина стала 51-м штатом. Я, похоже, пропустил этот день», — отметил Ли с иронией.
Также он пошутил о том, что «ничего страшного в том, чтобы США непосредственно вступили в конфликт с ядерной державой».

Был использован метод филибастера, блокирующий законопроекты путем затягивания споров и забалтывания. Ли предложил множество поправок к законопроекту, включая запрет на финансирование зарплат и пенсий украинских граждан за счет США. Однако каждая из его поправок была отклонена демократами.

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#счёт
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В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
Депутат Госдумы Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина — чушь
11 февраля 2024, 04:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости осудил реакцию канцлера ФРГ Олафа Шольца на интервью, данное Владимиром Путиным Такеру Карлсону.
По мнению парламентария, заявление Шольца было безрезультатным и глупым. Он описал канцлера ФРГ как придворного шута, готового высказывать любую абсурдность лишь бы избежать критики со стороны Белого дома.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, Шольц назвал интервью Путина смехотворным и обвинил его в постоянном распространении лжи относительно истории конфликта.

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Врач подтвердил симптомы деменции у Байдена
Врач Макари: Байден демонстрирует признаки прогрессирующей деменции
11 февраля 2024, 03:49

Фото: whitehouse.gov

Профессор университета Джона Хопкинса и хирург Марти Макари выразил мнение, что у президента США Джо Байдена имеются признаки прогрессирующей возрастной деменции. В интервью Fox News он оценил состояние здоровья главы государства.
Специалист отметил ухудшение когнитивных способностей у политика, указав на стремительное прогрессирование провалов в памяти и замедление речи. Хотя периодические забывания и ошибки в речи естественны для любого человека, Макари подчеркнул, что в случае американского лидера это наблюдается в более выраженной форме.

Врач также выразил беспокойство относительно участия Байдена в предстоящих президентских выборах, высказав сомнения в стабилизации его состояния здоровья. Он отметил заметную разницу в работе президента сегодня по сравнению с прошлыми годами, что, по его мнению, является тревожным сигналом.

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В США объяснили угрозы в адрес Карлсона из-за интервью с Путиным
Риттер: власти США угрожают Карлсону, потому что им нечего ответить на правду
11 февраля 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США угрожают журналисту Такеру Карлсону из-за того, что они не могут предложить альтернативу правде, которую он раскрыл в своем интервью с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Риттера, они пытаются заглушить Карлсона, опасаясь быть разоблаченными. Он подчеркнул, что ограничивать свободу слова нельзя, и что правильнее дать людям возможность высказаться и представить свои аргументы для борьбы с «неправильными идеями».

Риттер призвал к диалогу и демонстрации силы аргументов, чтобы опровергнуть «неправильные идеи».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неоспоримый интерес в США к интервью Путина с Карлсоном.

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В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев

Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
#сша
#финансирование
#дмитрий песков
#интервью
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В Сенате США сочли финансирование Украины оскорблением американцев
Сенатор Пол: законопроект о помощи Украине является оскорблением американцев
10 февраля 2024, 23:24

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил возмущение по поводу законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Он указал на противоречие в том, что Вашингтон планирует передать Украине 300 миллионов долларов на обеспечение безопасности границы, игнорируя при этом миграционный кризис на южной границе США. Пол считает, что такой законопроект не только ошибочен, но и является прямым оскорблением для каждого американца.

Ранее в Сенате Конгресса США был заблокирован этот законопроект, который также включал в себя разрешение кризиса на границе с Мексикой.

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#сша
#законопроект
#кризис
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В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Кочиш назвал решение президента и экс-министра об отставке ответственным
10 февраля 2024, 21:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и бывшего главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Об этом Кочиш написал в социальных сетях.
Кочиш подчеркнул, что страна выражает благодарность Новак и Варге за политическую деятельность и учет интересов граждан Венгрии. По словам главы правящей фракции, политические деятели со стороны оппозиции не принимают ​подобного рода ответственность ​за совершенные ошибки, что, безусловно, демонстрирует разницу.

Напомним, президент Венгрии Каталин Новак заявила, что решила покинуть свой пост. Причиной этого она называет совершённую в минувшем году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии. О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1».

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#венгрия
#политика
#парламент
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Политик Филиппо оценил влияние интервью Путина журналисту Карлсону на Запад
Политик Филиппо заявил о тревоге Запада после интервью Путина Карлсону
10 февраля 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО и представителей стран-участниц альянса. Об этом заявил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он написал, что после этого интервью мир, каким его представляли себе западные политики, начал рушится на глазах. Филиппо также полагает, что теперь конкуренты и ненавистники России начнут готовиться к тотальной войне.

Напомним, двухчасовое интервью с российским лидером бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал в ночь на 9 февраля. Только в соцсети X его уже посмотрели около 166 миллионов человек. На YouTube количество зрителей приближается к десяти миллионам. Выдержки из беседы Путина с журналистом опубликовали крупнейшие СМИ во всём мире.

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Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
Президент Венгрии Каталин Новак оставляет свой пост из-за совершённой ошибки
10 февраля 2024, 20:09

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что окончательно решила оставить свой пост. Причиной этого она называет совершённую в 2023 году ошибку, когда глава государства помиловала человека, замешанного в педофилии.
О своём решении Новак объявила в прямом эфире телеканала «М1». Отставка стала неизбежной на фоне разгоревшегося в последние дни в Венгрии скандала, вызванного ставшими известными обстоятельствами прошлогоднего визита в Будапешт папы Римского. Тогда президент удовлетворила прошение о помиловании заместителя директора детского дома, который помогал скрывать совершённые преступления своему начальнику-педофилу.

Под нажимом требований оппозиционных партий, Каталин Новак выступила по телевидению, пояснив, что она в последний раз обращается к согражданам в качестве главы государства, так как уходит в отставку со своего поста.

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