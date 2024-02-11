Трамп призвал США перевести помощь другим странам в формат займов

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам. Он считает, что всю помощь, оказываемую Штатами нуждающимся в ней государствам, следует перевести в формат займов.
Он отметил, что предоставляемые займы могут быть на очень льготных условиях, без процентов и с большой рассрочкой. Но непременным условием должно быть то, что выделенные деньги рано или поздно вернутся в государственную казну, считает Дональд Трамп. Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединённые Штаты должны потребовать немедленного возвращения займа в том случае, если страна начнёт проводит антиамериканскую политику или внезапно разбогатеет. В заключение Трамп добавил, что Штатам пора перестать быть глупыми.
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Александр Бойцов