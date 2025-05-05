Трамп: тюрьму Алькатрас откроют для отправки туда самых опасных преступников США

Алькатрас (Фото: iStock/SvetlanaSF)
Президент США Дональд Трамп поручил вновь открыть известную тюрьму Алькатрас, в которую планируется отправлять самых опасных преступников страны. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — поручил Трамп.
Тюрьма Алькатрас находится на острове в заливе Сан-Франциско. Она является одной из самых знаменитых тюрем мира. Ее закрыли 21 марта 1963 года из-за дорогостоящей эксплуатации и различных структурных проблем. По заявлению сотрудников, за 29 лет работы из тюрьмы никому не удалось сбежать.
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Иван Мусатов