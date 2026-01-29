29 января 2026, 02:49

Reuters: США впервые вернут Венесуэле один из захваченных танкеров

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Администрация США намерена передать Венесуэле танкер Sophia, задержанный в начале года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.