США впервые вернут Венесуэле один из захваченных танкеров
Администрация США намерена передать Венесуэле танкер Sophia, задержанный в начале года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.
Судно перехватили 7 января в международных водах Карибского моря. Причину его возврата Венесуэле в администрации США не объяснили.
По словам пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, судно не имело принадлежности к какой‑либо стране. Однако уже на следующий день Морская администрация Панамы уточнила, что исключила танкер из национального реестра еще до инцидента.
С декабря 2025 года американские власти задержали в Карибском море и Северной Атлантике семь танкеров. Случай с Sophia стал первым, когда одно из перехваченных судов возвращается владельцу.
