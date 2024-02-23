Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.

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Экс-президент Америки Дональд Трамп выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах.
По его словам, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной. Такое мнение экс-лидер высказал на христианской конференции в штате Теннесси.
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Как заявил бывший президент Америки, только он сможет не допустить начало третьей мировой войны. По его мнению, есть вероятность ее начала.
Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.
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Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.
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Дана Игумнова