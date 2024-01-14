Трамп заявил о «близости» третьей мировой войны

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир никогда не стоял перед такой серьезной угрозой начала Третьей мировой войны, выражая при этом уверенность в своей способности предотвратить возможный конфликт, передает РИА Новости.
Трамп также обвинил Байдена в неудачном руководстве и подчеркнул, что демократы хороши в фальсификации выборов и преследовании политических оппонентов, но в остальном не проявляют компетентности.
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