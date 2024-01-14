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Трамп заявил о «близости» третьей мировой войны

Трамп: мир никогда еще не был столь близок к началу третьей мировой войны
14 января 2024, 06:47
Фото: istockphoto.com/raksyBH

Фото: istockphoto.com/raksyBH

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир никогда не стоял перед такой серьезной угрозой начала Третьей мировой войны, выражая при этом уверенность в своей способности предотвратить возможный конфликт, передает РИА Новости.

Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп отметил, что под его руководством он предотвратит третью мировую войну. По мнению политика, при администрации Джо Байдена США стали «слабым и неэффективным государством», не учитывающим свое мнение на мировой арене.

Трамп также обвинил Байдена в неудачном руководстве и подчеркнул, что демократы хороши в фальсификации выборов и преследовании политических оппонентов, но в остальном не проявляют компетентности.

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#трамп
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На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов
Комплексы подавления FPV-дронов начали применять на российских танках в зоне СВО
14 января 2024, 06:06

Фото: Минобороны РФ

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, российские танки, в том числе Т-80БВМ, начали использовать комплексы подавления FPV-дронов под названием «Сания», сообщает Министерство обороны РФ.
Видеоматериалы, предоставленные ведомством, демонстрируют танк Т-80БВМ, который открывает огонь по позициям Вооруженных сил Украины с использованием осколочно-фугасных снарядов.

На танке установлена система 3mx, предназначенная для автоматического обнаружения и подавления FPV-дронов. Специалисты пояснили, что «Сания» сканирует пространство на наличие FPV-дронов на расстоянии до 1,5 километра и осуществляет их подавление на расстоянии до 1 километра. Комплекс способен подавлять дроны даже при движении танка.

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#танк
#дроны
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Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
Росстат и ОЭСР: Россия вошла в число стран с самым заметным ростом пенсий
14 января 2024, 05:58

Фото: istockphoto/ynthetic-Exposition

Россия входит в список стран с самым впечатляющим ростом пенсий, свидетельствуют данные Росстата и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), о которых сообщает РИА Новости.
Турция лидирует по данному показателю с ростом реальных пенсий на 17,4 процента, занимая первое место. Мексика следует на втором месте с ростом в 15,6 процента. В отличие от других стран в первой пятерке, где рост менее значителен (2,8 процента в Бельгии, 2,5 процента в Испании), Россия показывает повышение пенсий на 2,4 процента, а в США — на 2,2 процента.

В январе 2023 года в 25 из 38 стран ОЭСР произошло снижение выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, учитывая инфляцию. Эстония стала лидером по негативному тренду с падением на 9,7 процента, а в Польше и Коста-Рике снижение составило 7,7 и 7,1 процента соответственно. Швеция и Дания замыкают топ-5 с показателями уменьшения в шесть и 5,7 процента соответственно.

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В России разработали новую платформу для спутников
Компания «Решетнев» разработала новую унифицированную платформу для спутников
14 января 2024, 05:20

Фото: istockphoto/mikiell

Специалисты компании «Решетнев» разработали новую платформу для космических аппаратов массой до одной тонны.
По информации ТАСС, первым спутником, созданным на базе этой унифицированной платформы, станет перспективный спутник персональной связи «Гонец-М1».

В компании подчеркнули, что конструктивно-компоновочная схема новой платформы позволит осуществлять серийное производство спутников с соблюдением необходимого такта сборки и применением модульного принципа производства.

Это также повысит надежность будущих космических аппаратов, уменьшит сроки изготовления и снизит общую стоимость работ.

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#компании
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Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
«Украинская правда»: Сунак и Зеленский по-разному поняли соглашение о гарантиях
14 января 2024, 04:39

Фото: iStock/andriano_cz

Британский премьер Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский представили различные характеристики содержания заключенного между Киевом и Лондоном договора по безопасности, сообщает «Украинская правда».
Согласно изданию, после подписания соглашения Зеленский использовал термин «гарантии» или фразу «гарантии безопасности». В то время как Сунак, представляя подписанный документ, выбрал другой термин, подчеркнув несколько раз, что речь идет о «заверениях в безопасности».

Он лишь однажды отметил, что документ «расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных», а в ответ на уточняющий вопрос журналистов также использовал фразу «заверения в безопасности».

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#соглашения
#зеленский
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Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»
Пандемия «Болезни Х» станет одной из тем экономического форума в Давосе
14 января 2024, 02:38

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Мировое сообщество готовится к возможной новой пандемии «Болезни X», которая, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может привести к гораздо большему количеству смертей, чем вызвал COVID-19.
Это обсуждение включено в повестку Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, говорится на сайте ВОЗ. Участники форума обсудят необходимые усилия для подготовки здравоохранения к различным вызовам в будущем.

Также отмечается, что Центр здравоохранения и медицины ВЭФ стремится улучшить результаты в сфере здравоохранения по всему миру, включая сокращение гендерного разрыва в этой области.

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Советник Байдена по климату покинет свой пост, чтобы помочь ему с выборами
14 января 2024, 02:22

Фото: state.gov

По информации Axios, Джон Керри, спецпредставитель президента США по вопросам климата, планирует покинуть свою должность, чтобы активно участвовать в предвыборной кампании Джо Байдена.
Источник сообщает, что Керри собирается оставить свой пост в администрации до начала весны. 80-летний Керри утверждает, что повторное избрание Байдена имеет критическое значение для прогресса в решении проблемы изменения климата как внутри страны, так и в мировом масштабе.

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В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов
В Дагестане электрики попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов
14 января 2024, 01:33

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В Дагестане представители энергоснабжающей компании «Россети Северный Кавказ» обратились к владельцам майнинговых ферм с просьбой временно выключить свои установки из-за сильных морозов и возникающих перегрузок в электросетях.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, отмечается, что такой шаг поможет предотвратить технологические сбои и обеспечить стабильность энергосистемы.

Филиал подчеркнул, что динамика загрузки сети указывает на резкое увеличение нагрузки, вызванное именно работой майнинговых ферм. Особенно сложная ситуация наблюдается в нескольких микрорайонах города Махачкала.

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Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями
Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями
13 января 2024, 23:45

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить с Азербайджаном соглашения о взаимном контроле над вооружениями с возможностью подписания конкретных договоров, сообщает ТАСС.
Согласно предложению, государства смогут заключать отдельные соглашения и осуществлять взаимный контроль за их выполнением. Премьер отметил, что Азербайджан не принимает предложения Армении о снижении напряженности на границе для создания прочной основы для мира.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение таким образом, чтобы война была исключена. Однако, видя предложения Азербайджана, возникает впечатление, что они стремятся легитимизировать предстоящий конфликт», — добавил армянский премьер.
Он также отметил, что Ереван предлагал взаимное отведение войск от границы и демилитаризацию приграничной зоны, но эти инициативы были отклонены.

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#азербайджан
#мид рф
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Стало известно о минировании ВСУ кременского участка
Боец «Ахмата» заявил, что ВСУ минируют кременской участок при помощи дронов
13 января 2024, 23:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны для минирования дорог на кременском участке в Донбассе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию бойца спецназа «Ахмат», который выполняет задачи на данном направлении.
По словам российского военного, украинские войска применяют сельскохозяйственные дроны «Баба Яга».

«Они подлетают, кладут на дорогу снаряд взведенный или мину... и улетают», — пояснил он.
Таким образом украинские военные стараются предотвратить ротации бойцов на позициях в этом районе боевых действий.

«Наши парни из "Ахмата" ежедневно разминируют эту дорогу», — подчеркнул военный.
Он отметил, что в начале декабря его группа, двигаясь на машине, столкнулась с одной из таких мин.

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