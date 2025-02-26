Трансгендеру*, экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в Москве

Наталья Максимова (фото: Telegram @obozhaba)
Трансгендеру* и бывшей ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 50-летней Наталье Максимовой, одной из первых трансгендерных* женщин в публичном российском пространстве, которая открыто заявила о себе. Сегодня она должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация планировались в столичном отеле Marco Polo на Патриарших прудах. Однако появились сведения, что мероприятие резко отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенесли на неопределённый срок.
Ранее Максимовой заинтересовался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал проверить персону на предмет дискредитации российской армии.
Наталья Максимова называет себя блогером. Ранее она жила во Франции и работала с режиссёром Ренатой Литвиновой. Она сменила пол* в 1999 году.
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Ранее Максимовой заинтересовался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал проверить персону на предмет дискредитации российской армии.
Наталья Максимова называет себя блогером. Ранее она жила во Франции и работала с режиссёром Ренатой Литвиновой. Она сменила пол* в 1999 году.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова