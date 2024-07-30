Минюст РФ не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом

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Минюст РФ не нашел оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом и отклонил соответствующий запрос от депутата Госдумы Алексея Журавлева. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — указано в ответе министерства.Запрос о признании Пугачевой иностранным агентом депутат Журавлев направлял на имя главы Минюста РФ Чуйченко. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду.
В документе также отмечено, что если в поведении Пугачевой заметят признаки иностранного агента, то Минюст рассмотрит этот вопрос.
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