В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ

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Нагатинский суд Москвы накануне десять раз оштрафовал музыканта по статье о дискредитации ВС РФ за посты в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в судебном материале, который приводит РИА Новости.
Отмечается, что нарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе. 27 января его десять раз привлекли к административной ответственности. В своих постах на личной странице мужчина высказывал отношение к СВО.
В суде не смогли сообщить точную сумму наложенных штрафов, однако по статье о дискредитации штраф по одному протоколу составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, Буянова оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.
Москвич полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколах.
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В суде не смогли сообщить точную сумму наложенных штрафов, однако по статье о дискредитации штраф по одному протоколу составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, Буянова оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.
Москвич полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколах.
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Анастасия Чинкова