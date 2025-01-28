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В Москве барда-рокера десять раз оштрафовали за посты о дискредитации ВС РФ

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Нагатинский суд Москвы накануне десять раз оштрафовал музыканта по статье о дискредитации ВС РФ за посты в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается в судебном материале, который приводит РИА Новости.
Отмечается, что нарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе. 27 января его десять раз привлекли к административной ответственности. В своих постах на личной странице мужчина высказывал отношение к СВО.

В суде не смогли сообщить точную сумму наложенных штрафов, однако по статье о дискредитации штраф по одному протоколу составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, Буянова оштрафовали на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.



Москвич полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколах.

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В Барнауле дочь сварила мать в кипятке за неэкономный расход воды
В Барнауле дочь умышленно до смерти ошпарила мать кипятком
28 января 2025, 18:39

Фото: istockphoto/Diy13

В Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов.
О трагическом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Причиной конфликта между ближайшими родственниками, как это часто бывает, стали бытовые неурядицы.

По информации ведомства, жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.

Дочь решила отомстить матери и, когда та пошла мыться, зашла в ванную и стала поливать находившуюся в ванной мать кипятком из душа. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу, но через несколько дней сердце ее остановилось.
Ведется следствие, обвиняемая заключена под стражу.

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#алтайский край
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Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в хищении 15 млн: у неё отбирают сына и везут в колонию
Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова Татьяну Беленок обвинили в хищении 15 млн
28 января 2025, 18:01

Фото: iStock/zoka74

Много лет Татьяна Беленок состояла в отношениях с известным бизнесменом Владимиром Зубковым, от которого родила ребёнка. Однако, когда мужчину посадили, он начал отказываться от сына и обвинил бывшую в воровстве.
В 2008 году авторитетный бизнесмен из Волгограда Владимир Зубков, решивший открыть загородный ресторан, обратился за помощью к Беленок. Она начала вести бизнесы, но вскоре отношения из рабочих переросли в любовные. С 2008 по 2019 годы они состояли в отношениях. При этом выяснилось, что у Зубкова была семья, в которой подрастали две дочери.

В 2019 году мужчину посадили по обвинению в соучастии в покушении на губернатора Волгоградской области. Зубков свою вину не признал.

Ему удалось до вступления в силу приговора передать весь бизнес супруге Елене Зубковой, хотя Беленок утверждает, к тому моменту они уже официально были разведены. После этого Елена начала портить жизнь Татьяне и обвинила ей в намерении украсть деньги и забрать часть бизнеса.

В результате, в отношении Татьяны Беленок было возбуждено уголовное по статье о хищении. Её обвинили в краже 14,5 миллионов рублей. При этом женщина утверждает, что никогда не брала этих денег.

Решением суда её приговорили к трём годам колонии общего режима. Сейчас ещё можно обжаловать это решение, однако уже скоро оно должно вступить в силу. Больше всего Татьяна боится за 13-летнего сына от Зубкова, которого его бывшая жена Елена уже решила забрать к себе на воспитание.

Также женщина продолжает утверждать, что Беленок обворовала её семью, а Владимир через адвокатов передал убеждённость в том, что любовница его якобы подставила.

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В Балашихе пассажир забыл в такси сумку с почти 2 млн рублей
28 января 2025, 18:00

Фото: istockphoto.com/0shi

Сумку с деньгами и личными вещами оставил в такси в Барвихе 36-летний местный житель, забытое имущество прибрал к рукам таксист, ущерб составил более 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пассажир написал заявление в полицию. Следствие установило, что он оставил свою сумку на заднем сидении такси, и водитель забрал её себе. Таксиста задержали. Им оказался 40-летний житель Саратовской области. Часть похищенного у него изъяли и вернули законному владельцу», — говорится в сообщении.
Против таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения до суда ему назначили запрет определённых действий.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны в Одинцове полицейские накрыли нелегальный цех по расфасовке красной икры.

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#мвд московской области
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Самолёт с пассажирами на борту загорелся в Южной Корее
28 января 2025, 17:53

Фото: iStock/Diy13

В Южной Корее загорелся пассажирский Airbus A321 компании Air Busan с 169 людьми на борту, пишет Shot.
По данным издания, воздушное судно должно было лететь из Пусана в Гонконг. Однако непосредственно перед взлётом в хвостовой части вспыхнул пожар.

Отмечается, что всех пассажиров оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако самолет полностью сгорел, оперативно потушить его не удалось.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года. Экипаж лайнера пытался осуществить посадку на фюзеляж из-за неисправности шасси, но скорость оказалась слишком высокой, и самолёт разбился. Из 181 человека, находившихся на борту, погибли 179.

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Ребёнок заблокирован в охваченной огнём квартире на юге Москвы
Пожар заблокировал 11-летнего мальчика в жилом доме в Москве
28 января 2025, 16:54

Фото: iStock/grafoto

Пожар заблокировал ребёнка в жилом доме в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Бирюлёво. 11-летний мальчик, оставшийся один дома, позвонил маме по видеосвязи и показал полыхающую квартиру. Женщина сразу же вызвала спасателей, а школьник выбежал на балкон и кричит о помощи.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуево задержали серийного педофила, орудовавшего с лета прошлого года. На его счету четыре доказанные жертвы в возрасте от 11 до 14 лет. В отношении извращенца возбуждены уголовные дела по трём статьям: об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

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В Подмосковье накрыли подпольный цех по расфасовке красной икры
28 января 2025, 16:52

Фото: iStock/grafoto

Подпольный цех по производству и расфасовке красной икры обнаружили полицейские на территории промышленной зоны в Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В нелегальном цеху икру фасовали в банки без законной маркировки. Для этого там была оборудована автоматизированная линия. В ходе обыска полицейские обнаружили 266 банок лососёвой икры без маркировки, свыше 5 тонн красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих в реальности производителей. Экспертиза показала, что часть сырья является имитацией икорной продукции», — говорится в сообщении.
Образцы нелегального товара были отправлены на экспертизу, чтобы проверить, не несёт ли этот продукт опасности для здоровья потребителей.

Сейчас следователи устанавливают всех участников нелегального бизнеса.

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#одинцово
#полиция
#красная икра
#подделка
#криминал
#мвд московской области
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Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в аварии в Нижегородской области
28 января 2025, 16:01

Архиепископ Серапион/Сергей Колосницын (Фото: mitropolia.kz)

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Серапион.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января, сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ. Столкновение произошло на федеральной трассе М12 неподалёку от посёлка Пильна. Священнослужитель ехал из Кокшетау в Москву на Рождественские чтения. В сообщении указано, что «автомобиль разбился»; других подробностей не приводится.

Архиепископ Кокшетаускй и Акмолинскй Серапион (в миру Сергей Колосницын) получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия). Ехавший вместе с ним клирик — иеромонах Евлогий — госпитализирован с сотрясением мозга.

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После взрыва на предприятии в Приамурье спасатели ищут под завалами человека
28 января 2025, 14:40

Фото: istockphoto/DmyTo

В производственном помещении одного из предприятий Белогорска в Амурской области прогремел взрыв. В настоящее время спасатели ищут под завалами человека.
По сообщению регионального управления МЧС, инцидент произошёл на маслоэкстракционном заводе «Амурский». В результате взрыва одно из производственных зданий сильно пострадало. Работники сумел эвакуироваться самостоятельно. Местонахождение одного человека, задействованного в рабочей смене. Сейчас его ищут спасатели, мужчина может находиться под завалами.

Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным следствия, в производственном цехе взорвалась силосная установка. Пожара после взрыва не возникло.

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В Подмосковье задержали серийного педофила
28 января 2025, 11:13

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Подмосковье задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 34-летний официально не трудоустроенный Андрей П. искал своих жертв в Орехово-Зуево. Нападать на несовершеннолетних он начал летом прошлого года и продолжал это делать до Нового года. На данный момент доказано совершение насильственных действий в отношении четверых девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Одну из своих жертв он подкараулил в районе трёх часов дня в местном сквере имени Барышникова. Он скрутил девочку и изнасиловал её в кустах.

Правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Ранее мужчина уже был судим за грабёж и кражи. После освобождения рецидивист, со слов местных жителей, обманывал пожилых людей. Он втирался к ним в доверие и обворовывал.

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