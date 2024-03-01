В Подмосковье будет разработан законопроект о кадетском образовании

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Мособлдума разработает законопроект о кадетском образовании в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Заседание прошло в кадетской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязино.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в кадетских классах подмосковных школ сегодня обучается 8 767 ребят.
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«В Московской области ведётся активная работа по развитию системы кадетского образования, при этом вопросы совершенствования и повышения эффективности кадетского образования требуют особого внимания. Мы изучили опыт других субъектов РФ и поняли необходимость разработки регионального закона для создания единого подхода к формированию учебных программ, единой формы одежды, знаков различия, документов об окончании кадетской школы или класса с кадетской составляющей в нашем регионе», – поделилась председатель комитета Линара Самединова.
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Мира Полтева