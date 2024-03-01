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В Подмосковье будет разработан законопроект о кадетском образовании

01 марта 2024, 16:34
Фото: istockphoto / fortton

Фото: istockphoto / fortton

Мособлдума разработает законопроект о кадетском образовании в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
Заседание прошло в кадетской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина во Фрязино.

«В Московской области ведётся активная работа по развитию системы кадетского образования, при этом вопросы совершенствования и повышения эффективности кадетского образования требуют особого внимания. Мы изучили опыт других субъектов РФ и поняли необходимость разработки регионального закона для создания единого подхода к формированию учебных программ, единой формы одежды, знаков различия, документов об окончании кадетской школы или класса с кадетской составляющей в нашем регионе», – поделилась председатель комитета Линара Самединова.


Стоит отметить, что на сегодняшний день в кадетских классах подмосковных школ сегодня обучается 8 767 ребят.

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Правительство подготовило поправки по условиям кредитных каникул участникам СВО
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
01 марта 2024, 16:37

Правительство России разработало предложения по улучшению условий кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) на Донбассе. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров 1 марта.
Мишустин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей — это одна из главных задач государства, выделенная президентом РФ Владимиром Путиным. Для этой цели реализуется комплекс мер, включающий в себя социальные, образовательные и трудовые гарантии, а также налоговые льготы. В рамках этих усилий также предусмотрена отсрочка платежей по потребительским кредитам для военнослужащих.

«Подготовлены предложения по изменению законодательства, направленные на улучшение условий кредитных каникул для военнослужащих и их семей, в соответствии с поручением президента. Теперь начисленные проценты по займам военнослужащих и их семей будут аннулироваться», — привел Мишустин цитату из своего выступления в официальном Telegram-канале правительства.
Он также добавил, что если проценты уже были выплачены, то эти средства будут направлены на погашение основного долга или других обязательств. Такое решение, по словам премьер-министра, поможет снизить финансовое бремя на тех, кто выполняет сложные и опасные задачи для защиты Родины.

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В Подмосковье прошел методический интенсив для студентов педагогических ВУЗов
01 марта 2024, 16:34

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Будущих воспитателей Подмосковья научили работать с современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

«В интенсиве приняли участие более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа. Это студенты, которые в будущем планируют работать в системе дошкольного образования. Они успешно освоили новые методики и приобрели навыки работы с учебным оборудованием в таких областях, как логика, математика, робототехника и естественно-научная грамотность», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Кроме этого, благодаря полученным знаниям будущие педагоги и воспитатели смогут создавать алгоритмы, программировать с помощью пиктограмм и работать с цифровыми лабораториями, а также более эффективно развивать логическое мышление у своих учеников.

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Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT
CNS: Маск подал в суд на OpenAI за разработку ИИ ради прибыли
01 марта 2024, 16:29

Фото: iStock/peshkov

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, ответственную за разработку ChatGPT, сообщает Courthouse News Service.
По мнению бизнесмена, она нарушила основное условие, которое предполагает, что искусственный интеллект должен развиваться в интересах человечества, а не ради коммерческой выгоды.

В иске Маска отмечается, что компания была обязана сохранить открытым исходный код своей технологии. Однако после начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в подразделение корпорации, считает Маск.

Он утверждает, что OpenAI, Inc. теперь является неофициальным филиалом с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире — Microsoft. По словам Маска, при новом руководстве компания не только разрабатывает технологию искусственного общения (AGI), но и стремится максимизировать прибыль для Microsoft, а не работает на благо человечества.

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Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
01 марта 2024, 16:16

Фото: iStock/dragana991

В Москве прошли похороны оппозиционера Алексея Навального*. Он погребен на Борисовском кладбище.
Навальный* скончался 16 февраля в колонии, где отбывал наказание по ряду уголовных статей, одной из которых было создание экстремистского сообщества. Навальный* был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Администрация исправительного учреждения прежде сообщила, что заключенному стало плохо во время прогулки по территории колонии. В какой-то момент он потерял сознание и умер.

Прибывшие на место врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, но спасти его не удалось.

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*включен в список террористов и экстремистов
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В Подмосковье пройдет конкурс «Марафон ESG»
01 марта 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

«На пути к зеленому менеджменту»: в Подмосковье пройдет третий «Марафон ESG». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Марафон ESG» в этом году пройдет с 1 апреля по 31 октября, а подведение итогов намечено на 10 ноября.

«Наше министерство первым заключило соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, направленное на распространение и развитие ESG-стандартов. В ходе последнего Марафона оценивалось качество природоохранной работы в муниципалитетах. Мы рады, что год от года количество участников марафона возрастае. Это существенно расширяет поле применения ESG-принципов в Подмосковье, а также количество номинаций самого Марафона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что целью конкурса является оценка работы муниципальных образований по реализации регпроектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем.

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В Подмосковье за зиму отремонтировали более 300 водостоков в домах
01 марта 2024, 16:02

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 300 водостоков, расположенных в многоквартирных домах, отремонтировали в Московской области за зиму 2023-24 гг. по заявкам жителей, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За зимние месяцы управляющие компании Подмосковья отработали 326 заявок, поступивших в Единую диспетчерской службы в категории «Устранить неисправность внутреннего или наружного водостока», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что больше всего заявок в этой категории — 26 — поступило из городского округа Люберцы. В частности, работы по прочистке водостока были проведены в доме №34 на улице Гоголя в рабочем посёлке Томилино, в доме №250А на Октябрьском проспекте в городе Люберцы и в ряде других локаций.

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Дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной прекращено
01 марта 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма Чекалина закрыто. Их уголовное преследование прекращено.
Об этом сообщил адвокат бывших обвиняемых Константин Третьяков. Дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено в декабре 2024 года, после того, как Чекалины выплатили ФНС долги, штрафы и пени на сумму 500 миллионов рублей, напоминает РИА Новости. Однако обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере они оставались до сегодняшнего дня. Теперь и это дело закрыто.

Изначально Чекалиным вменялась легализация на 130 миллионов рублей, но в ходе следствия сумма выросла до 280 миллионов рублей, сообщил адвокат. В настоящее время, по словам Третьякова, Следственный комитет России полностью прекратил дело об отмывании денежных средств.

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#следственный комитет
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#блогер
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В России подешевеет препарат для лечения рака
Цена на российский препарат против рака «Фирелбин» снизится
01 марта 2024, 15:42

Фото: istockphoto/kan2d

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик «Фирелбин», пишут «Известия».
Согласно новым ценам, стоимость препарата для лечения рака снижена на 14% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Навельбин».

Новая отпускная цена упаковки «Фирелбина», содержащей одну капсулу в дозировке 20 мг, составила 2436 рублей.

Представители ФАС отметили, что утверждение новых цен способствует повышению доступности лекарства для населения после истечения срока действия патента на оригинальный препарат. По этим ценам препарат должен будет предоставляться бесплатно в медицинских учреждениях в рамках государственных программ бесплатной медицинской помощи.

Ранее в ФАС сообщили о снижении стоимости противоэпилептического препарата под международным непатентованным наименованием (МНН) «Лакосамид». Новые цены снизились на 18% относительно цен на иностранный оригинальный препарат «Вимпат». Стоимость упаковки «Лаксовела», содержащей 14 таблеток в дозировке 50 мг, составила 175 рублей.

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Актера Юрия Яковлева задержали с наркотиками
Актера из «Улиц разбитых фонарей» Яковлева задержали с мефедроном
01 марта 2024, 15:35

Фото: iStock/DedMityay

В Москве актера Юрия Яковлева задержали при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 1 марта.
По словам свидетелей, Яковлев, заметив патрульную машину, что-то выбросил в сугроб. После осмотра места полицейские обнаружили под кустом пакет, завернутый изолентой, в котором находилось неизвестное вещество.

Экспертиза показала, что масса найденного вещества составляет 1,96 грамма и является мефедроном. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Юрий Яковлев известен своими ролями в сериалах «Лесник», «Дикий», «Тяжелый песок» и других, а также участием в фильме «Ночной дозор».

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