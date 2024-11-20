Трассу М-12 «Восток» продлят до Екатеринбурга и Тюмени

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Автомобильную трассу М-12 «Восток» продлят в 2025 году до Екатеринбурга, а в 2026 году — до Тюмени. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России». По его словам, что за год после открытия М-12 Москва — Казань по трассе совершили 42 миллиона поездок.
«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — пояснил он.Ранее движение по М-12 до Екатеринбурга планировали запустить до конца этого года, но накануне председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что из-за серьезных осадков во время строительства трассы госкомпания столкнулась с проблемами, и открытие было решено перенесли на июнь 2025 года.
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Данил Пономарев