«Травка, Анархия, Подонки и так далее»: в российском городе детям бесплатно раздают вейпы прямо в школах

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В Первоуральске Свердловской области несовершеннолетним в школах начали бесплатно раздавать вейпы. Об этом заявил депутат регионального Законодательного собрания Алексей Дронов, сообщил портал Е1.ru.
По информации Алексея Дронова, в городе на переменах ученикам, начиная с 10 лет, бесплатно раздают приборы для курения смесей, потом они продаются.
В то же время уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что будет тщательнее следить за продажей табачных изделий детям. Он подчеркнул, что общественные организации уже начали рейды в регионе, однако сам он в них участия не принимает.
Ранее жительница Нижегородской области Анастасия Синицына решила свериться с гороскопом и обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), что позволило ей выиграть 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про».
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«Сами названия: «Травка», «Анархия», «Подонки» и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна», — обратил внимание депутат.
В то же время уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что будет тщательнее следить за продажей табачных изделий детям. Он подчеркнул, что общественные организации уже начали рейды в регионе, однако сам он в них участия не принимает.
Ранее жительница Нижегородской области Анастасия Синицына решила свериться с гороскопом и обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), что позволило ей выиграть 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про».
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Ольга Енгалычева