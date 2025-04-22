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«Травка, Анархия, Подонки и так далее»: в российском городе детям бесплатно раздают вейпы прямо в школах

Депутат Дронов: В Первоуральске детям в школах начали бесплатно раздавать вейпы
Фото: iStock/ Yaroslav Litun

Фото: iStock/ Yaroslav Litun

В Первоуральске Свердловской области несовершеннолетним в школах начали бесплатно раздавать вейпы. Об этом заявил депутат регионального Законодательного собрания Алексей Дронов, сообщил портал Е1.ru.
По информации Алексея Дронова, в городе на переменах ученикам, начиная с 10 лет, бесплатно раздают приборы для курения смесей, потом они продаются.

«Сами названия: «Травка», «Анархия», «Подонки» и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна», — обратил внимание депутат.

В то же время уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что будет тщательнее следить за продажей табачных изделий детям. Он подчеркнул, что общественные организации уже начали рейды в регионе, однако сам он в них участия не принимает.

Ранее жительница Нижегородской области Анастасия Синицына решила свериться с гороскопом и обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), что позволило ей выиграть 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про».

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Психолог рассказала, как цвета влияют на человеческое состояние и психику
Психолог Судина: зеленый цвет вызывает депрессию, синий успокаивает
22 апреля 2025, 13:31

Фото: istockphoto/scyther5

На человеческую психику влияет множество факторов, в том числе — цветовая палитра. Разноцветье — везде. Как она сказывается на нашем организме и что может спровоцировать?
Президент фонда «Большая семья», педагог, психолог, многодетная мама, эксперт комиссии по материнству и детству ОП РФ, семейный терапевт, кандидат психологических наук Алла Судина в беседе с «Радио 1» заявила, что цвета напрямую влияют на нашу психику и гормоны.

«Черный цвет зачастую выбирают люди с фобиями, также его используют для творчества, например, режиссеры в фильмах», — сказала эксперт.

Синий цвет: означает покой, снятие усталости после тяжелого дня. Он полезен перед сном, и его используют, когда происходит нарушение пищевого поведения.
Зеленый цвет: успокаивает и спасает от психологических нагрузок, благоприятно влияет на концентрацию внимания. Однако темно-зеленые оттенки могут вызвать депрессию.
Коричневый цвет — цвет земли: символизирует стабильность, защищенность, тепло и уют. Но переизбыток может привести к легкой форме меланхолии.
Желтый цвет: возбуждает аппетит, тонизируют нервную систему
Оранжевый цвет: бодрит и создаёт хорошее настроение.
Розовый цвет: означает счастливую детскость, создает ощущение наивности и незащищенности. Но перенасыщение приводит к утомлению.

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В Россию могут вернуться магазины одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и Uniqlo
22 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/tupungato

Западные бренды одежды, покинувшие российский рынок, в скором времени могут вернуться. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Российском союзе торговых центров.
Вице-президент союза Павел Люлин заявил, что дальше всех в процессе возвращения продвинулась японская сеть одежды Uniqlo и испанская группа компаний Inditex, владеющая такими брендами, как: Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и Uterqüe.

В настоящее время обе компании находятся на стадии «неформальных переговоров».

Отмечается, что Inditex уже закупила на 30% больше товара, чем обычно, то есть, с расчётом на российских покупателей. Первые магазины компании откроются в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность возвращения на рынок России.

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Психолог назвала главную опасность для детей «бежевых мам»
Психолог Судина: в будущем ребенок выйдет в цветной мир и сломает себе психику
22 апреля 2025, 12:45

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Психологи утверждают, что детям «бежевых мам» грозят психологические отклонения. Тренд «Бежевые мамы» заполонил рилсы, шортсы и тиктоки. Для них Каркуша и Степашка из «Спокойной ночи, малыши!» — настоящее зло, потому что они в цветных кофточках. Матери исключают всё яркое и выбирают только нейтральные цвета для всего: одежды, обоев, игрушек.
Президент фонда «Большая семья», педагог, психолог, многодетная мама, эксперт комиссии по материнству и детству ОП РФ, семейный терапевт, кандидат психологических наук Алла Судина в беседе с «Радио 1» заявила, что цвета в развитии ребенка играют важную роль — они стимулируют разные участки головного мозга, в том числе гипофиза.

«Здесь нужно понимать, что это идёт выработка гормонов, а от этого зависит обмен веществ, сон. На маленького ребенка можно повлиять цветом, та же красная с синим и желтым погремушка, например. Это все имеет определенное значение для нервной системы, мозгового развития и стабильности», — объяснила эксперт.

С помощью цветов, по мнению психолога, идет активизация организма и стимуляция нервной системы ребенка: желтый цвет, например, ассоциируется с солнцем, синий — с небом.

«Цветовая гамма развивает ребенка. Это все влияет на гормоны. Дети должны реагировать на цвета, учиться их ощущать. Очень важно возбуждение эмоциональной стабильности», — сказала Судина.

Она предупредила, что в будущем ребенок так или иначе будет видеть разные цвета — даже на улице, и это может нанести ему психологический удар, спровоцировать неожиданные эмоциональные всплески и даже агрессию.

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Жительница Нижегородской области обратилась к ИИ, чтобы выиграть в лотерею
ИИ помог жительнице Нижегородской области выиграть в лотерею 36 млн рублей
22 апреля 2025, 12:33

Фото: iStock/LeventKonuk

Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына решила свериться с гороскопом и обратилась к искусственному интеллекту (ИИ), что позволило ей выиграть 36 миллионов рублей в лотерею «Рапидо Про». Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».
Уточняется, что целый месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию. Она воспользовалась нейросетью, которая подсказала ей числовую комбинацию: 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля, и число 2 — для второго. Кроме этого, Анастасия сверилась со специальным гороскопом, в котором было написано, что её знаку зодиака больше всего везёт именно в этой лотерее («Рапидо Про»).

Победительница планирует потратить выигрыш на покупку жилья, а также помочь маме с ремонтом. Кроме того, Анастасия хочет поехать в Китай и купить себе ноутбук и бытовую технику.

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Внук Зураба Церетели сообщил, где пройдёт прощание с художником
Зураба Церетели похоронят в Грузии
22 апреля 2025, 12:11

Зураб Церетели (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдёт 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом NEWS.ru рассказал внук скульптора Василий Церетели.
«Похороны — в Дидубийском пантеоне в Грузии», — добавил собеседник агентства.
О смерти 91-летнего Зураба Церетели стало известно сегодня. По словам родных скульптора, он умер примерно в два часа ночи, причиной кончины стала остановка сердца.

Ранее Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели в своём тeлеграм-канале. Она отметила, что по обаянию художник мог соперничать с Никитой Михалковым.

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