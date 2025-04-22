«Травка, Анархия, Подонки и так далее»: в российском городе детям бесплатно раздают вейпы прямо в школах

Психологи утверждают, что детям «бежевых мам» грозят психологические отклонения. Тренд «Бежевые мамы» заполонил рилсы, шортсы и тиктоки. Для них Каркуша и Степашка из «Спокойной ночи, малыши!» — настоящее зло, потому что они в цветных кофточках. Матери исключают всё яркое и выбирают только нейтральные цвета для всего: одежды, обоев, игрушек.