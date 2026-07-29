Травматолог назвал детей-питбайкеров самыми тяжёлыми пациентами
Чаще всего тяжелые травмы, с которыми дети поступают в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, связаны с авариями на питбайках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 ДРКБ Руслан Хасанов.
По словам врача, в последнее время значительно увеличилось число несовершеннолетних пациентов с серьезными повреждениями, при этом нередко детей в больницу сопровождают не родители, а другие родственники — старшие братья и сестры, бабушки, дедушки, дяди или тети.
Хасанов также обратил внимание на высокую нагрузку на приемное отделение ДРКБ. По его словам, в вечернее время там регулярно образуются большие очереди из-за большого количества обращений.
Особую обеспокоенность у медиков вызывают травмы, полученные при езде на питбайках. Как отметил специалист, практически ежедневно в больницу поступают дети, пострадавшие в подобных происшествиях.
По словам травматолога, некоторые родители приобретают подросткам более мощную мототехнику, считая, что имеющегося опыта управления другими транспортными средствами достаточно. Однако такие решения нередко приводят к тяжелым последствиям. В качестве примера врач привел случай подростка, получившего множественные переломы после падения с питбайка.
Хасанов подчеркнул, что при сложных травмах полностью восстановить здоровье удается не всегда. Он пояснил, что повреждения суставов могут привести к стойким нарушениям функций и инвалидности, поэтому призвал родителей ответственно относиться к вопросам безопасности детей и не допускать их к управлению подобной техникой без должной подготовки и соблюдения всех мер предосторожности.
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