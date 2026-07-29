Травматолог назвал детей-питбайкеров самыми тяжёлыми пациентами

29 июля 2026, 18:17

Травматолог Хасанов: питбайкеры являются самыми тяжелыми пациентами

Фото: iStock/federico cardaio

Чаще всего тяжелые травмы, с которыми дети поступают в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, связаны с авариями на питбайках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 ДРКБ Руслан Хасанов.