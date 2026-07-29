В Татарстане рассказали о действующих в регионе мерах поддержки многодетных семей
Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, остаются в числе приоритетных получателей социальной поддержки в Татарстане. Об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
По словам министра, которые приводит «Татар Информ», в Татарстане основные меры поддержки многодетных семей предоставляются без учета уровня доходов. Такой подход соответствует государственной политике по поддержке семей с детьми.
Зарипова отметила, что многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячные субсидии на проезд для семей со школьниками, а также бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до шести лет. Ежегодно этими мерами поддержки пользуются около 44 тыс. семей. Для многодетных семей с низкими доходами также предусмотрена стопроцентная компенсация родительской платы за детский сад.
Особое внимание, по словам главы Минтруда республики, уделяется семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, особенно со сложными и множественными диагнозами. В таких случаях государство оказывает дополнительную поддержку, доводя совокупный доход семьи до уровня прожиточного минимума на каждого ее члена.
Министр также напомнила о недавно принятом решении продлить действие льгот для многодетных семей, если старший ребенок является инвалидом. Теперь меры поддержки будут предоставляться до достижения им 23-летнего возраста.
Кроме того, в республике увеличен размер так называемых сельских выплат, а также продолжают действовать новые меры поддержки молодых семей. В частности, студенческие семьи могут получить государственную помощь, если будущая мать встала на учет по беременности на раннем сроке. Молодым семьям с низкими доходами также доступен бесплатный прокат детских товаров первой необходимости, включая кроватки и коляски.
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