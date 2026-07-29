В Татарстане рассказали о действующих в регионе мерах поддержки многодетных семей

29 июля 2026, 18:00

Фото: iStock/dvulikaia

Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, остаются в числе приоритетных получателей социальной поддержки в Татарстане. Об этом во время прямого эфира в Центре управления регионом республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.